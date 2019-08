Léonce Loua : un défenseur central étincelant sur le terrain

Les motifs de sécession, terrorisme et hostilité contre l'Etat ont été retenus contre eux. Mais cette condamnation risque de rompre les négociations car leur mouvement réclame la libération des prisonniers.

A Ségou, au centre du Mali, le nombre de déplacés internes a triplé en un an. 22.000 personnes y on trouvé refuge, en raison de l'insécurité, mais aucune structure n'a été mise en place pour les accueillir.

Cela fait un an exactement que la Commission Zondo a été chargée, en Afrique du Sud, d'enquêter sur les soupçons de corruption pesant notamment sur l'ancien président, Jacob Zuma. Bilan à mi-parcours.

Le 19 août 1989, des Allemands de l'Est franchissaient la frontière en Hongrie : ce fut l’évasion la plus massive depuis la construction du mur en 1961. Angela Merkel et Viktor Orbán commémoraient l'événement ce lundi.