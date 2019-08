L’épave de l’hélico militaire remontée à la surface, un mort retrouvé et un porté disparu (DIRPA)

Le directeur de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) vient d’annoncer que l’épave de l’hélicoptère militaire qui s’est abîmé mardi dans les flots de l’Océan atlantique aux larges de Conakry a été remontée à la surface et sécurité. Parmi les deux membres de l’équipage, un corps a été retrouvé et l’autre porté disparu.

« L’épave de l’hélicoptère de l’Armée de l’air guinéenne qui s’est abîmé mardi 6 août 2019 aux larges de Conakry, a été remontée à la surface et sécurisée. « L’Ecureuil » a également livré ses premiers secrets, jusque-là enfouis au fond de l’océan : un mort (retrouvé) et un porté disparu. Les recherches se poursuivent », écrit-il sur sa page Facebook.

Par ailleurs, il a ajouté que « Dr. Mohamed Diané, ministre d’État chargé de la Défense nationale présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, au président de la république, chef des Armées, aux Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu’au peuple de Guinée ».

Mohamed Cissé