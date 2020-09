Mme Telliano à Bamako : ‘’je veux que le Mali soit le 1er pays à faire 100% pour Alpha Condé’’

Au moment où les partis en course à la présidentielle du 18 octobre 2020 mobilisent leurs militants et sympathisants à Conakry tout comme à l’intérieur du pays en cette période de campagne électorale, le parti RDIG allié au RPG Arc-en-ciel quant à lui, a choisi le Mali voisin pour une démonstration de force.

Pour convaincre l’électorat guinéen au Mali, c’est l’honorable Tata Diakité, épouse Telliano, députée à l’Assemblée nationale et membre de COFFEMA qui a été désignée ce vendredi 25 septembre 2020 pour la circonstance.

Dans les rues de Bamako, c’est une femme visiblement déterminée à aider le Président Condé pour la victoire finale au soir du 18 octobre qui harangue la foule. La cérémonie a commencé à 15h avec un carnaval géant à travers la capitale malienne. Cette mobilisation a consisté à sensibiliser les Guinéens au Mali à aller retirer leurs cartes d’électeur en prélude au rendez-vous présidentiel. Après le carnaval géant, les artistes comme Babani Koné (Sirani) et d’autres griots ont chanté Alpha Condé et lancé un message de paix à l’endroit des Guinéens.

Profitant de l’évènement, Mediaguinee a tendu son micro à Mme Telliano Tata Diakité.

« C’est ici que j’ai choisi pour le lancement de la compagne. Alpha Condé est un Président champion, il a réalisé des œuvres extraordinaires en Guinée. Il aime beaucoup les femmes de Guinée, il nous a honorées. Il ne voulait pas se présenter à l’élection. Tout le monde lui a demandé de faire acte de candidature, il n’a pas accepté. Mais nous les femmes, dès que nous nous sommes levées, Alpha condé a accepté. Donc on doit se battre pour son élection du premier mandat de la 4e République. Tout ce que je peux dire aux Guinéens, c’est d’aller retirer leurs cartes d’électeur. C’est notre seule arme. Mon message n’est qu’un message de sensibilisation de retrait des cartes. Je veux que le Mali soit le premier pays à faire 100% pour Alpha Condé. Je crois avec cette détermination ça ira. Le RDIG est un parti allié, c’est pourquoi nous ne pouvons pas rester comme ça sans faire quelque chose pour notre allié (Alpha condé). Il aime beaucoup mon mari (Jean Marc Telliano). Ce n’est pas un Président qui ne connait pas le bien de quelqu’un. Donc soyez mobilisés et on fera un coup K.O », a-t-elle dit sans langue de bois.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)