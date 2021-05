L’érudit de Kindia à Alpha Condé: ‘’je vous prie de libérer les détenus politiques pour la paix dans le pays’’

La fête de l’Aïd el fitr a été célébrée ce jeudi, 13 mai 2021 dans plusieurs lieux de prière de la préfecture de Kindia. A la place des Martyrs, l’érudit de Kindia, Abdoul Wakil Keita a plaidé auprès du président Alpha Condé pour la libération des détenus politiques. L’érudit de Kindia a fait cette requête auprès du chef de l’Etat pour une paix durable en Guinée.

C’est après la grande prière de la fête de Ramadan qu’Elhadj Abdoul Wakil Keita s’est adressé au président Alpha Condé en ces termes :

‘’Je prends la parole au nom de Dieu, le tout tout puissant et très haut miséricordieux. Les Guinéens doivent avant tout s’aimer. C’est ce qui peut faire bouger notre cher pays. Nous devons aussi aimer notre pays la Guinée. Je vais dire ceci à notre chef de l’État, professeur Alpha Condé. Dieu lui a confié le pouvoir aujourd’hui. La Guinée et tout ses contenus sont sous ses responsabilités et ses commandes. Il peut mettre en prison qui il veut mais s’il pardonne, c’est ce qui est plus meilleur. Qu’il pardonne pour la paix et la tranquillité en Guinée. En tant qu’érudit, si Dieu te donne quelque chose qu’il n’a pas donné à ton prochain, il faut à ton tour donner à Dieu ce que ton prochain n’a pas donné. Sinon il te fera quelque chose qu’il n’a nullement fait aux autres. Je demande au chef de l’État, professeur Alpha Condé pour la paix en Guinée, qu’il libère les détenus politiques pour la paix dans le pays’’, dit l’érudit.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

