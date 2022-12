Les 100 jours de la LONAGUI : un bilan reluisant…

Une année après la chute d’Alpha Condé et de son régime, la refondation de l’État prônée par le comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD) commence à porter ses fruits notamment à travers le secteur de la loterie nationale.

Cent (100) jours après le décret présidentiel relatif au transfert à la LONAGUI des activités de jeux et paris physiques de Guinée Games, la direction générale de la LONAGUI de par ses résultats fortifie le colonel Mamadi Doumbouya dans sa décision.

Conscient du rôle de la loterie nationale dans l’alimentation des caisses du trésor public pour financer des actions publiques et des œuvres humanitaires, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a misé sur une équipe capable d’appliquer la politique de refondation chère à l’homme du 05 septembre.

C’est dans cette optique que Mohamed Baba Sylla, nouveau directeur général de la LONAGUI a sollicité une mission de contrôle pour faire l’état des lieux de la LONAGUI, le 19 janvier 2022.

Une équipe d’inspecteurs généraux de l’État (IGE) a été dépêchée à cet effet à la LONAGUI. Et le rapport dressé par l’équipe des IGE en mai 2022 a révélé une mauvaise gestion des directions précédentes, poursuivies aujourd’hui par la CRIEF.

Suite aux recommandations de la mission de contrôle, un audit comptable et financier a été commandité sur la mauvaise gestion des précédentes directions.

Pour atteindre ses différents objectifs, la LONAGUI a procédé avant l’entrée en vigueur du transfert des activités de Guinée Games à l’identification physique des points de vente sur toute l’étendue du territoire national, le dimensionnement de la plateforme technologique pour répondre à l’accroissement du nombre de revendeurs, l’acquisition d’un nombre suffisant de terminaux de prise de paris pour préserver les emplois, la Confection suffisante de kiosques à Conakry et à l’intérieur du pays, l’enrôlement et la formation des revendeurs des deux sociétés Guinée Games et de la Guinéenne Des Jeux, la mise en place des Partenariats pour la distribution des produits de la LONAGUI.

Cent (100) jours après le début de ses activités, les résultats de la LONAGUI sont assez éloquents : 7000 revendeurs enrôlés, formés et opérationnels contre 5100 de Guinée Games et 250 de Guinéenne Des Jeux, un chiffre d’affaires journalier passé de 700 millions presque au quadruple, le nombre de partenaires-distributeurs de 0 à 20, le nombre de TPE de 900 à 7300, plus de 3 milliards de gros gains effectivement distribués depuis le 13 août 2022.

Par ailleurs, la Direction Générale de la LONAGUI a tenu à accompagner des initiatives socio-culturelles et sportives durant ces 100 premiers jours. Il s’agit entre autres du Programme Résilience 2022 pour l’autonomisation progressive des jeunes et des femmes, la foire internationale de Guinée, la rénovation du centre de santé de Boulbinet, l’organisation de la Coupe nationale avec la Ligue de Football, la caravane pour une Transition apaisée et réussie, la première édition du salon international de la culture, du tourisme et de l’artisanat de Guinée ou la reconstruction de la Mosquée de l’INFRA et tant d’autres événements juvéniles comme les jeunes fêtent l’indépendance, le Festival Noël Solidaire, la Victoire de la Musique Guinéenne, Stars Vacances, la Grande Nuit des Femmes Caviar, activités sociales de Lions Club etc.