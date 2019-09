Les 5 communes de Conakry équipées en matériels informatiques par le projet d’Adressage Numérique et de Géocodage

Initié par le président Alpha Condé dans le but de mieux favoriser la mobilisation, l’implication et la participation de toute la population dans le processus de gestion, le projet d’Adressage Numérique et de Géocodage continue d’agir sur le terrain. Ce vendredi 27 septembre, il a procédé à la remise de plusieurs matériels informatiques aux cinq (5) communes de Conakry.

C’était sous la présidence du ministre du Budget, Ismael Dioubaté qui avait à ses côtés le ministre conseiller à la Présidence, Alhassane Condé, des maires des 5 communes de Conakry et de plusieurs cadres techniques des différentes mairies de Conakry.

D’entrée, le chargé des opérations du projet, Mamadou Kallé a remercié les uns et les autres, avant de préciser : « C’est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de l’équipe du projet d’Adressage Numérique et de Géocodage pour souhaiter la bienvenue et remercier toutes les personnes présentes à la présente cérémonie de remise officielle des équipements informatiques déjà installés dans les communes. A cette occasion, je voudrais porter à votre connaissance que le projet ‘’Plateforme d’Adressage Numérique et de Géocodage’’ est une initiative du Président de la République, Pr Alpha Condé qui s’incrit parfaitement dans sa politique de modernisation de l’administration en Guinée afin de mieux favoriser la mobilisation, l’implication et la participation de toute la population dans le processus de gestion de l’information », dira-t-il, avant d’ajouter :

« La plateforme d’Adressage Numérique et de Géocodage est un système informatisé de traitement de données qui permet à travers le recensement, l’enregistrement et la communication d’informations relatives aux patrimoines immobiliers, aux fonciers bâtis et non bâtis des personnes physiques et morales, de l’attribution d’une adresse géoréférenciée unique aux personnes et aux biens et un numéro national d’identification unique intéligible, non répétitif dénommé Guinée Code ‘’Guincode’’ à usage multifonctionnelle. Avec Guincode, une commune peut se doter d’un outil moderne de gestion urbaine, d’un plan de gestion rapide des interventions urgences, d’un plan des gestions efficace des services urbains, d’un plan facilitant l’intervention en temps réel des concessionnaires des réseaux et enfin, d’un cadastre fiscal, légal polyvalent et symplifiant permettant la mobilisation rapide et sécurisée de la recette de contribution foncière unique…»

Poursuivant, il dira que dans un premier temps, ledit projet s’adressera à sept (7) communes pilotes à savoir les cinq (5) communes de Conakry et les communes de Coyah et de Dubréka. « Dans un second temps, le projet s’étendra aux autres communes de l’intérieur du pays. Tenant compte de l’impact de ce projet sur les communes et de l’engagement manifeste des maires de promouvoir le développement durable de leur commune, l’équipe du projet demeure convaincue que les maires mettront en place toutes les conditions nécessaires pour l’exécution correcte des activités de ce projet. »

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre du Budget a fait savoir que l’optique de ce projet, c’est de donner un contenu réel à la décentralisation. « En débit que les textes règlementaires sont bons, mais il n’y a pas d’accompagnement nécessaire. Cette plateforme va permettre aux maires des communes de gérer la cité. Gérer la cité signifie qu’il y a un plan d’évacuation, qu’il y a une intervention en cas d’urgence, qu’il y a une intervention pour l’urbanisation, mais aussi la fiscalité. Donc, nous sommes venus aujourd’hui pour procéder à la remise officielle de cette plateforme qui va considérablement améliorer la gestion de la cité au niveau des collectivités locales », dira entre autres le ministre Dioubaté.

Au nom des différents responsables des mairies bénéficiaires, Mme le maire de Kaloum, Aminata Touré n’a pas manqué de mots pour remercier les autorités au plus haut niveau pour ce geste. « Aujourd’hui, nous sommes très heureux de savoir que nous avons un accompagnement déjà qui commence et pas des moindres. Nous profitons de cette occasion pour dire que nous gérerons comme il le faut ces équipements parce que nous sommes redevables de nos populations respectives. La chose publique sera préservée, c’est l’engagement que nous vous donnons, qu’à notre niveau, il n’aura pas de perte et ces équipements seront utilisés à bon escient… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30