Les 72 heures du livre : la première réunion préparatoire entamée

En prélude des 72 heures du livre qui se tiendront les 23, 24 et 25 avril prochain à Conakry, une concertation d’ordre technique a eu lieu ce mercredi, 24 février au jardin du 2 octobre entre la maison d’édition Harmattan-Guinée et ses partenaires techniques, financiers et culturels.

Dans ce climat bon enfant, figurait l’ancien Premier ministre, Dr Ahmed Tidiane Souaré, Hadja Saran Daraba et un parterre d’invités du monde littéraire guinéen et africain. Afin de faire Conakry capitale africaine du livre, l’harmattan-Guinée s’est fixé comme objectifs de promouvoir la lecture, vulgariser les productions littéraires des auteurs guinéens et étrangers, la revalorisation de la culture guinéenne à travers les poésies et la mise en place des points de lecture dans les cinq communes de Conakry.





En effet, cette 13è édition des 72 heures du livre aura pour thématiques « la place des femmes, de la jeunesse et de la paix du pays dont rêvons ». Dans cette perspective, il sera également question d’organiser un concours littéraire pour les quatre régions naturelles de la Guinée, histoire d’inciter certaines régions qui n’ont pas connue assez d’écrivains à écrire davantage, aussi pour mettre en valeur les auteurs des différentes régions.





Les 72 heures édition 2021 seront aussi l’opportunité de valoriser les jeunes slameurs guinéens à travers un concours d’où « appel à l’écriture des jeunes écrivains slameurs ».

Selon Aissatou Barry, responsable communication des éditions Harmattan-Guinée, « aujourd’hui, nous avons tenu notre première réunion préparatoire des 72 heures du livre, qui va se tenir les 23, 24 et 25 avril prochain. Nous avons plusieurs sites dont le centre culturel franco-guinéen et le chapiteau du traiteur Issa et les points de lectures. La thématique de cette année est la place des femmes, la jeunesse et de la paix du pays dont nous rêvons. C’est une année difficile, le pays est en crise sanitaire. C’est pourquoi nous allons faire une édition locale, il n’y a pas de pays invité d’honneur, ni de ville invitée d’honneur. La particularité de cette année est de mettre accent ur les régions, les quatre régions naturelles en valeur dit-elle avant de préciser chaque région aura un stand pendant les 72 heures, pour permettre de mettre en valeur les auteurs des différentes régions », a expliqué Aissatou Barry.





Au cours des échanges, plusieurs propositions allant dans le sens de redynamiser ces trois jours des activités littéraires et culturelles, qui sera ponctué également par la publication des ouvrages ‘’de la promotion Mao de 1974’’ à laquelle appartient les PM Dr Ahmed Tidiane Souaré, Lansana Kouyaté et Fodé Bangoura ex ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence et Michel Kamano, ancien ministre aussi sous Conté.





Amara Touré