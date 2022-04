Les adieux de Tiègboro: « je reste et demeure entièrement soldat »

Lors de la passation de service au secrétariat général des services spéciaux, de lutte contre la drogue et le crime organisé, le colonel Moussa Tiégboro Camara a affirmé vendredi sa disponibilité à accompagner son successeur Malick Koné et le Colonel Mamadi Doumbouya pour réussir leurs missions.

« Je reste et demeure entièrement soldat, sentinelle de la République pour défendre l’intégrité territoriale et protéger les personnes et leurs biens. Ceci est notre mission. À ce titre, je renouvelle ma disponibilité, la loyauté d’officier à accompagner notre cher président de la République le Colonel Mamadi Doumbouya, Chef Suprême des armées et toute la hiérarchie militaire comme pour dire que la mission continue », a déclaré Moussa Tiégboro Camara qui occupe cette haute fonction de la République depuis plus d’une décennie.

Maciré Camara