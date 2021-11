Les ambassadeurs des pays de l’UE chez le ministre des AE : « cette fois-ci, on n’a pas droit à l’erreur »

Les ambassadeurs des Etats membres de l’Union Européenne (UE) en Guinée ont été reçus ce lundi, 8 novembre 2021 par le ministre Affaires Etrangères (AE), de la Coopération Internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’Etranger, Dr Morissanda Kouyaté. Objectif : s’informer sur l’évolution de la transition en Guinée.

Selon le service de communication du Ministère des Affaires étrangères, la tenue des élections prochaines était parmi les sujets abordés entre le chef de la diplomatie guinéenne et ses ambassadeurs dirigés par chef de délégation de l’Union Européenne en Guinée, Josep Coll.

« Si nous devons aller aux élections, ça, c’est le but de la transition : préparer les élections. Et il faut le faire correctement. Et si le Gouvernement de ce pays (Guinée) considère que l’Union Européenne et ses Etats membres peuvent apporter une aide, technique, politique et financière, nous seront à ses côtés », a déclaré Josep COLL.

De son côté, le ministre Morissanda Kouyaté a indiqué que les instruments de la transition se mettent en place de façon rationnelle en Guinée.

« Je pense que nos frères et sœurs de la CEDEAO ont été plus compréhensifs. Ils demandent à ce qu’il y’ait un chronogramme. Le chronogramme, on est déjà entrain de l’élaborer, mais on ne peut pas le faire si on n’a pas mis en place tous les instruments de la transition…Nous sommes entrain d’aller de façon rationnelle. Nous sommes plus pressés que la CEDEAO, mais nous voulons faire les choses normalement. Cette fois-ci, on n’a pas droit à l’erreur », a martelé le ministre.

Youssout Keita