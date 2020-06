“Les armes les plus menaçantes” prêtes à accueillir les manifestants, prévient Trump

Après une manifestation à Washington, le président américain Donald Trump a indirectement mais clairement menacé les personnes cherchant à entrer dans le domaine de la Maison Blanche.

Dans une série de messages publiés sur Twitter, le président a salué l’efficacité du “Security Service”, la police fédérale spécialisée dans la protection des personnalités. Il a par ailleurs dénoncé les “cris et les diatribes” de ceux qu’il a qualifiés de “pseudo-manifestants”.

“J’étais à l’intérieur, j’ai tout vu”, a-t-il tweeté. “Personne n’est parvenu à rompre la clôture. S’ils l’avaient fait, ils auraient été accueillis par les chiens les plus féroces et les armes les plus menaçantes”.

….got too frisky or out of line, they would quickly come down on them, hard – didn’t know what hit them. The front line was replaced with fresh agents, like magic. Big crowd, professionally organized, but nobody came close to breaching the fence. If they had they would….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020