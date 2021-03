Les avocats de Cellou Dalein s’attaquent à l’interdiction de sortie brandie par le procureur

Des rebondissements dans l’affaire de retrait du passeport de Cellou Dalein Diallo. Les avocats du principal challenger d’Alpha Condé sont passés à la vitesse supérieure en adressant une sommation interpellative de restitution du passeport. D’ores et déjà, le procureur de la République près le TPI de Mafanco s’est saisi du dossier en s’attribuant la paternité de l’interdiction de sortie. Les avocats du leader de l’UFDG, représentés par Me Salifou Beavogui, dénoncent une “interdiction irrégulière”.

Cellou Dalein Diallo a perdu le contrôle de son passeport mardi lorsqu’il a été débarqué de l’avion alors qu’il se rendait en Côte d’Ivoire pour représenter l’Internationale Libérale aux obsèques d’Hamed Bakayoko, l’ex-Premier ministre ivoirien. Ces avocats ont immédiatement adressé mercredi une sommation interpellative de restitution de son passeport au ministre guinéen de la Sécurité, au Directeur national de la Police de l’Air et des Frontières, mais aussi au commissaire spécial de l’aéroport international de Conakry-Gbessia.

Me Salifou Beavogui, un de ses avocats, dénonce d’ailleurs une violation de liberté d’aller et de venir de leur client.

« Après avoir accompli toutes les formalités d’embarquement et policières, il a effectivement pris place dans l’avion. Et soudain, il a été débarqué par la police. Rien ne lui a été présenté comme interdiction administrative ou judiciaire. Ce qui est déjà très grave pour la liberté d’aller et de venir d’un citoyen. Très grave et inacceptable. Plus grave encore, son passeport qui est sa propriété privée lui a été retiré. Cela est inacceptable », a-t-il martelé.

Dans le même dossier, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanco s’est attribué la paternité de l’interdiction de sortie de Cellou Dalein Diallo du pays. Les avocats du président de l’Union des forces démocratiques de Guinée promettent d’agir contre ce qu’ils considèrent comme une “interdiction irrégulière”.

« Là également, nous allons réclamer la copie de cette interdiction pour pouvoir agir conformément à la loi. Mais cette interdiction est irrégulière tant en la forme qu’au fond », a-t-il dénoncé.

Yamoussa Camara

