Conakry : plainte contre Guy Laurent Fondjo, DG d’Afriland First Bank pour « faux et usage de faux »

A l’occasion d’une conférence de presse tenue ce samedi 16 juillet, le collectif des avocats de la Société Africaine de Commerce Alimentaire (SACA) ont annoncé avoir porté plainte contre le directeur général d’Afriland First Bank, Guy Laurent Fondjo pour faux et usage de faux.

Selon Me David Béavogui, avocat de la société SACA, ladite plainte est consécutive aux faux relevés bancaires exhibés par le directeur général d’Afriland First Bank afin de convaincre le juge du tribunal de première instance de Kaloum que la banque a accordé un prêt de neuf (09) milliards de francs guinéens à la société SACA.

« Je précise que lorsque nous étions devant le tribunal de Kaloum, pendant l’expertise, il (directeur général d’Afriland First Bank) s’est arrangé à exhiber des faux relevés bancaires pour tromper la religion du juge. C’est pour vous dire que nous avons à faire à des bandits à col blanc. Voici les deux relevés qu’il a exhibé pour demander au juge que le prêt a été accordé et voici les numéros », a déclaré Me David Béavogui.

Et d’ajouter plus loin : « L’expert a étudié ces numéros de comptes, il a fait la comparaison, il a trouvé que le numéro de compte auquel fait allusion la société Afriland First Bank n’est pas le numéro de compte qui est dans la convention de crédit. Donc, une fabrication d’Afriland First Bank, un premier faux. Deuxième faux, il va dans le même esprit de tromper la religion, il crée également un autre numéro de compte pour la société SACA, il vient, il produit ça devant l’expert. Après toute analyse, l’expert se rend compte que c’est encore du faux », a expliqué l’avocat avant d’annoncer le dépôt d’une plainte contre Guy Laurent Fondjo : « Une plainte est donc déposée contre le directeur, monsieur Fondjo devant le procureur du tribunal de première instance du Kaloum ».

Par ailleurs, le collectif des avocats de la société SACA a fait savoir que le syndicaliste, Abdoulaye Sow est visé par trois plaintes. Une plainte des magistrats, une autre des huissiers et une dernière plainte de la société SACA.

Mamadou Yaya Barry