Les ‘’baya’’, une arme de séduction des femmes (témoignages)

Cette histoire date de loin, Depuis les temps anciens, plusieurs femmes africaines portent des perles communément appelées’’ baya’’ autour de la taille. Quelle est l’importance de ces bijoux de multiples couleurs que les jeunes filles et femmes enfilent sur les hanches. Pour plus de détails, notre rédaction a interrogé femmes, jeunes filles et hommes pour savoir exactement ce qu’ils pensent de cet objet souvent porté pour orner les hanches. Pour plusieurs personnes rencontrées, le ‘’baya’’ est un objet de séduction, d’attirance voire de désir.

Je suis une femme africaine et c’est par ces petits détails qu’on reconnaît la vraie femme africaine. Quand tu mets les perles, tu deviens séduisante

Arrêtée devant son domicile, Adèle Lamah porte un habit sous lequel on peut voir les ‘’baya’’ autour de sa taille. Ce qui nous amène naturellement à lui poser des questions concernant cette merveille qu’adorent nos sœurs. Cependant, nous l’avons approché avec un peu d’hésitation. Mais sans gêne, cette dame avec un peu de sourire de femme accueillante arrive à satisfaire notre curiosité en accédant à notre doléance en se confiant à nous.

« Je suis une femme africaine et c’est par ces petits détails qu’on reconnaît la vraie femme africaine. Quand tu mets les perles, tu deviens séduisante. Mon »baya » est mon arme de combat. Je ne me lâcherai jamais de ça. Ma mère mettait toujours le ‘’baya’’ autour de mes hanches donc j’ai grandi avec ça. Et j’entends souvent les vieilles personnes dirent qu’une femme doit toujours mettre quelque chose autour des reins ce sont de petites astuces de femmes. Moi, quand je finis de travailler, je me lave, j’applique bien ma pommade ,je me rends propre, je fais apparaître mon’’ baya’’. Je vous le jure quand mon mari rentre il ne sort plus de la maison », soutient- elle.

Une demoiselle rencontrée que l’on nommera x, partage le même avis qu’adèle. Sans complexe, elle ira droit au but en disant que les perles la rendent sexy et séduisante.

Je n’ai pas honte de vous le dire. J’aime trop les’’ baya’’. Ce qui m’a le plus motivée à les porter, c’est mon partenaire.

« Je n’ai pas honte de vous le dire. J’aime trop les’’ baya’’. Ce qui m’a le plus motivée à les porter, c’est mon partenaire. Une fois, je suis allée le voir sans porter ces perles. Il m’a demandé si je ne porte plus de ‘’baya’’. Et pourtant, avant quand je les portais, il n’en faisait pas cas. C’est ce jour qu’il m’a fait savoir qu’il trouve du plaisir quand il touche mes »baya ». Depuis ce jour, je n’ai pas cessé d’en porter. C’est devenu une coutume pour moi et pour lui, je ne peux plus rester sans les porter. Ça me rend sexy, séduisante. Mon homme les aime donc je lui ferai toujours plaisir en les portant« , a-t-elle indiqué.

Cette autre femme ajoute ceci ; « Habituez vos hommes à de nouvelles choses, moi j’ai réussi à garder mon homme avec ces petits trucs. Avec le ‘’baya’’ par exemple, je l’amène souvent à le toucher. Donc c’est une particularité quand il est avec moi », dira-t-elle pour sa part.

Toutefois, tous ne peuvent pas aimer une même chose. Pour certains, le ‘’baya’’ ou la perle de taille n’est pas de leur goût.

Je n’aime pas ces trucs sataniques et j’ai même dit à ma femme que je ne veux pas la voir avec ça. Ceux qui disent que les ‘’bayas’’ sont des objets de séduction, vous n’avez pas menti mais n’oubliez pas aussi que toutes les perles ne sont pas souvent naturelles. Elles sont capables de vous envoûter avec cette histoire de ‘’baya’’

C’est le cas de cet autre monsieur, qui n’a même pas attendu qu’on lui pose la question, il a directement interrompu notre conversation avec une autre personne déjà interrogée.

« Je n’aime pas ces trucs sataniques et j’ai même dit à ma femme que je ne veux pas la voir avec ça. Ceux qui disent que les ‘’bayas’’ sont des objets de séduction, vous n’avez pas menti mais n’oubliez pas aussi que toutes les perles ne sont pas souvent naturelles. Elles sont capables de vous envoûter avec cette histoire de ‘’baya’’. Personne ne peut me convaincre de ces futilités-là. Je n’aime pas, je n’aime pas et c’est tout. C’est comme ça que certains hommes s’attirent du n’importe quoi vers eux . Moi en tout cas ça ne me séduit pas », insistera-t-il d’un air révolté.

A part les boucles d’oreilles que je porte, tu ne me verras jamais avec des perles, des bayas et autres. J’aime la simplicité, porter les ‘’baya’’ ça c’est pour les grands-mères.

Aicha soumah est d’avis avec lui, Pour sa part elle n’aime pas du tout les perles.

« A part les boucles d’oreilles que je porte , tu ne me verras jamais avec des perles, des bayas et autres. J’aime la simplicité, porter les ‘’baya’’ ça c’est pour les grands-mères. Je ne suis pas habituée, j’ai même le dégoût de ces perles. Celles qui les portent, je ne les déteste pas mais moi ce n’est pas mon goût, et ce qui m’a même découragé de plus, j’ai lu quelque part que les perles attirent les maris de nuit, c’est vrai ou faux je ne sais pas. Donc mieux vaut prévenir que de guérir « , a-t-elle déclaré.

Nous sommes aussi allés à la rencontre de vendeurs de ‘’baya’’ pour en savoir plus sur ces bijoux. Ibrahima kalil camara, vendeur de perles (baya) au marché Enco5 explique pourquoi il le fait, et donne son avis par rapport au port de perles.

Avant d’aller chez les marabouts ou chez les féticheurs pour garder ton homme, mieux vaut attacher ces perles qui plaisent aux hommes. J’ai des clients hommes et femmes. J’ai aussi appris que les ‘’baya’’ peuvent traiter les maux de dos»

« Moi, je revends les perles de rein. La situation des perles est une histoire qui remonte au passé, quand on prend les pays voisins ,le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, les perles sont beaucoup utilisées. Mais la femme guinéenne ne s’intéresse pas tellement aux perles seulement quelques unes qui font exception. Pourtant les perles complètent la femme dans sa beauté., C’est un élément de séduction, d’attraction, d’attirance sexuelle c’est aussi un excellent excitant. Avant d’aller chez les marabouts ou chez les féticheurs pour garder ton homme, mieux vaut attacher ces perles qui plaisent aux hommes. J’ai des clients hommes et femmes. J’ai aussi appris que les ‘’baya’’ peuvent traiter les maux de dos», a-t-il expliqué

Moniteur Y ,est un amoureux de ‘’baya’’.La preuve est que ,nous l’avons croisé au marché chez une vendeuse de ‘’baya’’.

Si certains hommes n’aiment pas, moi c’est moi qui achète souvent les ‘’baya’’ de ma femme quand elles se coupent. J’adore trop ces petites boules surtout quand je les touche et qu’elles me glissent entre les doigts.

《Si certains hommes n’aiment pas, moi c’est moi qui achète souvent les ‘’baya’’ de ma femme quand elles se coupent. J’adore trop ces petites boules surtout quand je les touche et qu’elles me glissent entre les doigts. Ça me rend de plus en plus amoureux de ma femme, je dors souvent avec les mains autour de sa taille. Ça me donne le désir d’être toujours avec ma femme« .

