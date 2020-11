On le surnomme le nectar des dieux. La boisson idéale, quelle que soit l’occasion. Des chansons ont été chantées à ce sujet et elles sont toutes joyeuses.

Des cris pour annoncer la naissance d’un nouveau bébé aux pleurs de deuil, quelle que soit l’occasion, le vin de palme est toujours le bienvenu.

Ce vin tiré du nectar du palmier rafia et du palmier à huile est populaire dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, notamment dans le sud-est du Nigeria, au Ghana et au Cameroun. Ce vin naturel est également entouré de nombreux mythes et croyances.

Sa teneur en sucre provoque une fermentation rapide qui augmente le taux d’alcool après seulement 2 heures. Ainsi, avec le vin de palme, plus le vin est vieux, plus le punch est fort.

Les bienfaits du vin de palme pour la santé sont souvent symbolisés dans des contes de vieilles mamans; nous allons démêler le vrai du faux.

Le vin de palme contient des protéines, des glucides, des acides aminés, des vitamines telles que B3 et C, un peu d’alcool et quelques minéraux dont le zinc et le magnésium.

Harrison Omonhinmin, nutritionniste certifié, explique qu’à la suite d’une étude menée en 2014 visant à évaluer la teneur en antioxydants du vin de palme par rapport à d’autres boissons produites localement comme le Zobo, le Kunu et la boisson au plantain, ce vin joyeux s’est classé au bas de l’échelle et a été jugé insuffisant en termes d’apport en vitamine C et autres antioxydants.

