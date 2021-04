Les cadres bénéficiaires du projet rajeunir et féminiser l’administration remercient Alpha Condé à travers une lecture du Saint Coran

Une cérémonie de lecture du Saint Coran suivie d’un sacrifice a eu lieu ce jeudi, 29 avril à la Mosquée Kebeya de Coleah. Une action de la coordination des jeunes cadres bénéficiaires du projet rajeunir et féminiser l’administration publique guinéenne qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de la paix et la quiétude sociale en Guinée.

Selon Aboubacar Sidiki Nabé, le but recherché à travers cette activité est de remercier par des prières le Tout Puissant Allah et le Président de la République.

« Nous sommes les bénéficiaires du projet “Rajeunir et féminiser l’administration publique guinéenne qui a été initié par le Président de la République. À un moment donné nous avons voulu lui faire la reconnaissance en lui disant merci. Comme Dieu est le Tout Puissant, nous avons jugé nécessaire d’organiser une lecture de Saint Coran et de sacrifice pour que notre s qui sommes les bénéficiaires nous puissions vraiment bénéficier de cette promotions qui est là la largeur de la part de Dieu et prier aussi pour la santé de Son Excellence Monsieur le Président de la République, qu’il ait la force nécessaire pour mener à bien ces œuvres gigantesques déjà commencées. En République de Guinée, souvent dans les pays africains, les citoyens n’ont pas souvent la notion de remercier les dirigeants. Lorsque quelqu’un te fais du bien, c’est un devoir moral de remercier cette personne en la personne du Président de la République et implorer la grâce de Dieu pour qu’il y ait la paix et la quiétude dans notre pays sans lesquelles on ne peut pas faire de l’administration guinéenne une administration de qualité, une administration au service des usagers », a-t-il expliqué.

Ces cadres bénéficiaires de postes de responsabilité promettent disent s’inscrire dans la dynamique du gouverner autrement à travers leurs performances dans leurs services

« Les cadres qui viennent de bénéficier de cette Initiative en occupant des postes de responsabilité, notamment les postes de gestion, c’est le lieu encore de remercier les autorités qui nous encadrent à longueur de journée et qui se mettent à notre disposition pour toutes les questions de la performance de l’administration publique. Nous nous inscrivons dans cette dynamique et aujourd’hui nous sommes là pour témoigner de cette satisfaction. Nous nous inscrivons aussi dans la dynamique de gouverner autrement parce que nous en tant que DRH nous avons instauré des mécanismes de contrôle et de surveillance en matière de performance des services. Et chaque DRH issu de ce projet a des initiatives qui permettent d’appliquer les recommandations de gouverner autrement dans les services », a dit Mamadi Fatoumata Cissé DRH au ministère de l’enseignement technique.

Madame Kaba Chérif Aissata secrétaire Général de la Présidence remercie le Président Alpha Condé pour cette formation qu’il leur a permis d’avoir.

« Nous du projet rajeunir et féminiser l’administration, grâce à Dieu, grâce au Professeur Alpha Condé nous avons reçu la meilleure formation. Nous sommes aujourd’hui des jeunes cadres, nous avons chacun bénéficier des postes de responsabilité et ce mois saint nous est opportun de venir dans cette mosquée pour prier pour que Dieu exauce tous nos vœux », a-t-elle souhaité.

Maciré Camara