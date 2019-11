Les chrétiens de plus en plus discriminés en Europe

Les droits fondamentaux des chrétiens sont de plus en plus bafoués, ressort-il du dernier rapport de l’Observatoire sur l’intolérance et la discrimination des chrétiens en Europe publié lundi. Les églises chrétiennes et les lieux de culte de treize pays européens ont été davantage la cible de vandalisme et d’incendie criminel en 2018 que les années précédentes.

Plus 325 incidents ont été recensés par l’Observatoire. En 2018, l’Observatoire a enregistré une augmentation significative du nombre d’églises, de symboles chrétiens et de cimetières vandalisés, profanés et incendiés un peu partout en Europe, par rapport aux années précédentes.

Les demandes d’asile de réfugiés chrétiens (notamment de pays tels que l’Afghanistan ou le Pakistan) sont par ailleurs arbitrairement rejetées, d’après l’organisation non gouvernementale.

« Nous avons vu des commerces dirigés par des chrétiens ruinés financièrement, des pasteurs de rue arrêtés, des chrétiens forcés de choisir entre leur conscience et leur profession, des organisations d’étudiants et des orateurs de confession chrétienne réduits au silence sur les campus, des droits parentaux bafoués par ingérence excessive du gouvernement », a détaillé le directeur exécutif de l’Observatoire.

« Les droits fondamentaux sont vides de sens s’ils ne peuvent être librement exercés par tous les Européns », a-t-il souligné.

D’après l’Observatoire, la hausse des crimes dirigés contre les chrétiens est révélatrice d’une tendance inquiétante sur le Vieux Continent, où les chrétiens se voient de plus en plus refuser la liberté de religion et de conscience.

Belga