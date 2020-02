Les confidences d’Alpha Condé : ‘’Sékou Touré me recevait régulièrement’’

Dans son livre « une certaine idée de l’Afrique » -nouvelle édition revue et augmentée’’, le président guinéen fait des confidences croustillantes et un peu lestes. Le locataire du palais Sékhoutouréya révèle qu’il n’a pas été toujours l’ennemi de Sékou Touré, père de l’indépendance guinéenne. Mieux, il venait régulièrement en Guinée pendant les vacances pour y travailler bénévolement dans les administrations.

« Nous y allions pour faire ce que l’on appelait « l’investissement humain », pendant les vacances. On travaillait bénévolement dans les administrations pour leur apporter notre appui ».

Parlant de sa rencontre avec Sékou Touré, Alpha Condé dit que ce dernier le recevait régulièrement.

“Sékou Touré me recevait régulièrement. Il me consacrait beaucoup de temps. Je me souviens que lorsque le ministre de la Défense, Lansana Diané, devait aller diriger le contingent guinéen au Congo-Kinshasa, j’étais dans les bureaux du président. Il l’a reçu en ma présence. J’avais d’excellentes relations avec lui. Je rencontrais régulièrement, on discutait. Il chahutait mon père, dont il savait qu’il était hostile au PDG-RDA, et disait qu’il était devenu un vieux réactionnaire », raconte Alpha Condé dans le livre d’entretiens avec François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Ajoutant que le président Sékou Touré avait « un grand pouvoir d’influence ».

“Je pense qu’il savait charmer. Il avait un grand pouvoir d’influence », dit-il. Mais, poursuit-il, ‘’la seule chose qui m’a psychologiquement choqué, c’est que, un jour, alors que nous étions seuls, tout à coup, il s’est mis à me fixer dans les yeux, longuement, intensément, puis il a regardé mes mains, et j’ai compris qu’il voulait savoir s’il me faisait trembler de peur. Cela m’a marqué, je n’ai pas aimé ça. Je me suis dit : « pourquoi tremblerais-je devant lui ? » Ce jour-là, quelque chose s’est cassé entre Sékou et moi’’.

Mamadou Savané