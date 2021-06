Les conseils d’Ousmane Kaba : “dans l’agriculture, il faut se méfier des discours»

Lors de l’inauguration du chemin de fer Dapilon–Santou, le président de la République a indiqué que dans deux ans la Guinée sera autosuffisante du point de vue alimentaire.

Ce lundi 28 juin, le Président du PADES Dr Ousmane Kaba a balayé d’un revers de la main les propos du chef de l’État.

Dans les « Grandes Gueules » de la radio Espace fm, Ousmane Kaba a admis que la Guinée ne sera pas autosuffisante dans les deux prochaines années.

« Dans l’agriculture, il faut se méfier des discours. L’autre jour, j’ai entendu le discours d’autosuffisance. Ça m’a fait rire. S’il (Alpha Condé) le dit que dans deux ans, on sera autosuffisant, je pense qu’en tant que président de la république, il le pense sincèrement. C’est ce qu’il souhaite en réalité. Mais moi en tant qu’économiste, je peux vous répondre tout droit que dans deux ans, la Guinée ne sera pas autosuffisante. Je peux vous l’affirmer à 100% » a lancé Docteur Ousmane Kaba.

Pour arriver à l’autosuffisance, le président du PADES estime qu’il y a un ensemble de politique agricole à mettre en place. Ce qui selon lui est loin d’être le cas.

« Pour atteindre l’autosuffisance, il faut regarder la riziculture et les différentes étapes de cette riziculture. Qu’est-ce qu’on fait des agriculteurs ? Est-ce qu’on a un programme pour les jeunes agriculteurs parce que ce sont les jeunes qui modernisent l’agriculture pour permettre d’avoir de hauts rendements. Il n’y en a pas de programmes d’assistance de jeunes agriculteurs en quantité suffisante. Quand on le fait, il faut regarder le problème de la terre. Il faut regarder le problème de la maitrise d’eau, le problème des intrants. Là, il y a eu quelques progrès mais ce n’est pas du tout suffisant. Il y a le problème de semences. Là aussi, il y a eu des efforts dans les centres de recherches mais il faut faire beaucoup plus. Il y a le problème de la préparation du sol et tout le problème de la machinerie agricole. Il faut faire venir des tracteurs, il faut signer des contrats, il faut faire des écoles, il faut envoyer des pièces détachées des machines pour accompagner. (…) Il y a le problème de décorticage, le problème de commercialisation. Il y a un ensemble de politique agricole à mettre en place pour arriver à l’autosuffisance alimentaire. Lorsque ces politiques ne sont pas mises en place, je peux dire qu’on arrivera pas. C’est aussi simple que ça » a finalement expliqué Docteur Ousmane Kaba.

Sadjo Bah