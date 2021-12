Les coupeurs de route refont surface : un véhicule attaqué à Timbo, la nuit

Encore l’insécurité. En provenance de Conakry pour Dogomet, dans Dabola, un véhicule de transport a été la cible d’une attaque violente de la part des coupeurs de route, à Dara, sur la montagne, à Timbo, grande localité de Mamou. L’attaque a eu lieu aux environs de 20 heures.

Venus à motos, six individus encagoulés et munis d’anti-balles, armés de fusil de guerre et de couteaux ont tiré sur les pneus du véhicule pour l’immobiliser. Le véhicule qui a failli finir sa course dans le décor s’arrête net. Les indésirables visiteurs metttent au respect les passagers apeurés et vident tout avant de disparaître dans la nature.

Selon un témoin qui a joint Mediaguinee, les malfrats ont emporté une importante somme d’argent. Un éleveur a perdu lui seul 250 millions francs guinéens.

