Les députés issus de l’opposition privés d’indemnité : Ousmane Gaoual y voit la main de Damaro

Chez nos confrères de Guineenews, le député Ousmane Gaoual Diallo -par ailleurs haut responsable de l’UFDG, principal parti de l’opposition- a accusé jeudi Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel d’avoir mis les pieds sur les indemnités des élus issus de l’opposition. Ces derniers avaient récemment boycotté les travaux de l’Assemblée nationale. Réaction…

« Nous avons appris que le président du groupe parlementaire du RPG arc-en-ciel met le pied sur nos indemnités. Je ne vois pas pourquoi on bloquerait une indemnité d’un député, d’autant plus qu’un député n’est pas payé pour être au parlement, mais il est payé parce qu’il est élu, et il n’y a pas de contrôleur de députés. Alpha Condé a été député mais il a passé tout son temps en France, mais il recevait ses indemnités, normalement. Le président Boubacar Biro Diallo (ancien président de l’Assemblée nationale, ndlr), n’a jamais bloqué les indemnités de Siradiou Diallo ou de Alpha Condé qui n’étaient pas régulièrement dans le parlement. Mais notre pays est devenu un pays malade. Même le ministre de la Justice qui est quelqu’un de très pondéré a dit récemment que le parlement n’a pas raison de bloquer les indemnités des députés. C’est complètement fou. Vous imaginez que ce soit un député parce qu’il croit qu’il est super puissant qui décide de bloquer l’argent de ses collègues. C’est seulement en Guinée on peut voir ça.

Porter plainte ? On n’est pas arrivé à ce point, mais si on ne vous donne pas vos indemnités, vous faites quoi? Vous n’allez qu’à même pas gifler Kory Koundiano ou le président du groupe parlementaire du RPG arc-en-ciel dans les couloirs pour qu’ils vous payent. On devrait payer les indemnités des députés sans que cela ne donne lieu à des échanges de quelques natures que ce soit parce que cet argent ne va plus revenir au budget. Il y a une année où ils se sont assis sur les indemnités des députés qu’on n’avait pas réclamé. Certains députés de la mouvance se sont partagé cet argent.

Cela n’est pas une surprise dans un pays où la loi est constamment violée. On a décidé de bloquer l’indemnité du chef de file qui est une loi de la République votée à l’unanimité au parlement et à qui on a octroyé un budget de fonctionnement, mais malgré tout ils décident de ne pas le libérer. »