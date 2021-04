Les enjeux de la régulation de l’écosystème mobile et numérique guinéen

Début avril, l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) de la République de Guinée et la société Global Voice Group (GVG) officialisaient leur nouveau partenariat. Objectif : améliorer la qualité et la sécurité du réseau et le rendre encore plus inclusif à l’échelle nationale grâce au déploiement de plateformes numériques de supervision. Un enjeu de taille pour ce pays qui compte près de 14,4 millions d’abonnés à la téléphonie mobile et plus de 6 millions à l’Internet mobile.



À travers ce contrat, les co-signataires entérinent un nouveau départ. Entre 2009 et 2015, ils avaient déjà collaboré pour réguler le trafic téléphonique international, dont plus de 60% relevait du marché gris avant 2009. Face à ce constat, et aux pertes de revenus subies par l’Etat guinéen, l’ARTP avait sollicité l’appui de GVG afin de lutter contre la fraude téléphonique. C’est ainsi que pendant six ans, la plateforme déployée par GVG avait rapporté plus de 149 millions de dollars à l’Etat guinéen.



Un champ d’action élargi



Si la supervision du trafic téléphonique international reste d’actualité, d’autres volets s’y ajouteront pour les années à venir, à commencer par la lutte contre la fraude téléphonique et le contrôle des transactions interbancaires… avec comme objectif commun d’optimiser les recettes fiscales. « Les nouveaux outils numériques que nous mettons en place vont beaucoup plus loin. Ils couvrent tous les aspects de l’écosystème mobile et numérique susceptibles d’affecter les abonnés guinéens qui doivent être protégés par un cadre réglementaire efficace », souligne ainsi Yacouba Cissé, le DG de l’ARPT. Une ambition conforme au projet de l’institution, qui vise une Guinée numérique inclusive et prospère.



Pour y parvenir, le pays doit d’abord disposer de données fiables et indépendantes permettant de lutter efficacement contre les différents types de fraudes, comme l’ont bien compris divers pays africains. Au Rwanda, une supervision accrue a permis à l’autorité de régulation (RURA) d’engranger des recettes supplémentaires de 44 millions USD depuis 2012 et de détecter plus de 30 000 lignes frauduleuses depuis 2014. In fine, davantage de transparence et de conformité bénéficient à tous les acteurs du secteur des TIC, au premier rang desquels les utilisateurs qui jouiront d’un réseau plus sécurisé et de meilleure qualité. Pour les Etats et opérateurs, cela permet de limiter les pertes financières.



Des besoins renforcés par la numérisation accrue



Les enjeux d’une Guinée numérique bien régulée dépassent le cadre traditionnel des télécoms, incluant d’autres enjeux. La crise pandémique, qui frappe le monde entier depuis plus d’un an déjà, a accéléré la numérisation de nos modes de vie, en restreignant de manière considérable les interactions physiques entre individus. Dès lors, les transactions numériques telles que l’usage de l’argent mobile, ont connu un essor important au cours des douze derniers mois. Autre défi réglementaire, celui des envois de fonds qui représentent une ressource vitale pour une grande partie de la population africaine : en Guinée, ces transactions constituaient près de 1,3% du PIB en 2019.



Comme n’importe quelle autre service transactionnel mobile, l’argent mobile et les envois de fonds comportent des risques intrinsèques, notamment des flux monétaires illicites, un manque général de conformité, ou encore le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT). D’où l’importance de se prémunir de ces menaces pour garantir un écosystème numérique réellement sécurisé. En Afrique de l’Est, dans les pays où des solutions numériques ont déjà été adoptées pour faire face à ces besoins comme la Tanzanie ou le Rwanda, les gouvernements disposent désormais d’une visibilité totale sur plus de 25% des flux d’argent mobile et vérifient chaque année plus de 90 milliards USD de transactions numériques.



En signant un nouveau partenariat avec GVG et en élargissant significativement son champ d’action, l’ARPT fait le pari de la modernité et de la technologie pour réguler l’écosystème mobile et numérique guinéen. Un choix dont le potentiel est réellement à la hauteur des enjeux, tant cet écosystème est vital pour la Guinée comme pour l’ensemble des pays africains.