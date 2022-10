Les épreuves du concours d’entrée dans les établissements de d’Enseignement technique et formation professionnelle lancées, lundi

🔴Communiqué🔴Le ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle informe les parents d’élèves, les apprenants, les inspections régionales, les directeurs communaux de Conakry, d’écoles et les encadreurs que les épreuves du concours d’entrée dans les établissements d’enseignement technique et de la formation professionnelle session 2022 seront lancées ce lundi 24 octobre.

Cette année, ils seront plus de 19 000 candidats à affronter les différentes épreuves sur l’ensemble du territoire national. Ce concours organisé chaque année pour donner la chance aux jeunes de bénéficier d’une formation de qualité en vue d’une insertion socio-professionnelle du marché de l’emploi.

A cet effet, les Inspecteurs Régionaux de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et les Directeurs d’écoles sont invités, chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution des présentes instructions.

Vive l’École Guinéenne et bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats.

Conakry le 22 octobre 2022.

Le ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle