Les États-Unis appellent à une enquête sur les Ivoiriens morts dans les émeutes liées au 3e mandat

Le gouvernement américain a demandé mardi aux autorités de la Côte d’Ivoire d’enquêter sur les décès survenus lors des manifestations qui ont récemment secoué la nation ouest-africaine suite à la décision du président Alassane Ouattara de briguer un nouveau mandat.

“Nous appelons le Gouvernement à enquêter pleinement sur les morts associées aux récentes manifestations, et à rendre publics les résultats desdites enquêtes”, peut-on lire dans une déclaration publiée sur le site web de l’ambassade.

Tout en affirmant qu’il appartient au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le troisième mandat, l’ambassade a néanmoins exprimé son soutien au renouveau politique.

“Des transitions de pouvoir démocratiques régulières mènent à plus de redevabilité, des institutions plus fortes, et une participation citoyenne au processus politique plus constructif”, peut-on lire dans la déclaration.

L’ambassade a également appelé au respect des libertés individuelles, comme le droit de manifester, qu’elle décrit comme un des éléments clés “au cœur d’une démocratie fonctionnelle”.

Aucune réaction des autorités ivoiriennes ne nous est parvenue pour l’instant.

Source : VOA