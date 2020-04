Les Etats-Unis et la Guinée signent des accords dans les domaines de la santé et l’économie

Conakry, le 29 avril 2020- Le 22 avril 2020, Dr. Diènè KEITA, Ministre de la Coopération et de l’Intégration Africaine et M. Jeff BRYAN, Directeur de l’USAID pour la Guinée et la Sierra Leone ont signé, au nom de leur gouvernement respectif, l’amendement N°12 à l’Accord de subvention pour l’objectif de développement.

A travers cet amendement, l’USAID octroie au Gouvernement Guinéen :

Quatre millions cent mille dollars américains pour les processus économiques et de gouvernance démocratique renforcés. Le montant servira à appuyer les activités de renforcement de la gouvernance en Guinée afin d’aider le pays à maintenir sa stabilité et à assurer sa transition vers un Etat démocratique propice à un développement profitable à tous.

Environ huit millions de dollars américains (Sept millions sept-cent dix milles sept-cent quinze et soixante-quatre centimes de dollars américains) pour une utilisation accrue des soins de santé de qualité en Guinée grâce au renforcement du système de santé afin d'atteindre des résultats optimaux en soutenant les politiques clés au niveau national, en améliorant les prestations et la qualité des soins de santé aux niveaux régional et communautaire et en créant une demande pour ces soins.

Le Gouvernement de la République de Guinée apprécie hautement ce geste de solidarité de la part du Gouvernement Américain, dans des secteurs aussi importants que ceux de l'économie, de la gouvernance démocratique et de la santé.

Le Gouvernement Guinéen saisit cette occasion pour renouveler au Gouvernement des Etats-Unis ses sentiments de profonde gratitude.

###

