Les Etats-Unis fournissent 2,7 millions de dollars supplémentaires pour l’assistance urgente COVID-19 à la Guinée (Communiqué)

Le 27 août, les États-Unis – par l’intermédiaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) – ont annoncé qu’ils allaient fournir à la Guinée une aide d’urgence de 2,7 millions de dollars pour le COVID-19 dans le cadre du American Rescue Plan (Plan de sauvetage américain).

Ces fonds permettront de soutenir le déploiement des vaccins COVID-19 en Guinée et de renforcer la communication en matière de santé publique afin de lutter contre la désinformation et d’encourager la poursuite des efforts visant à atténuer la propagation du COVID-19. Le renforcement de la communication sur les risques et de l’engagement communautaire en augmentant l’utilisation des masques et la distanciation sociale jouera un rôle central pour sauver des vies, aider à contenir la pandémie, protéger les systèmes de soins de santé et aider à restaurer l’économie.

Une partie de ces fonds soutiendra également le Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS), géré par le Programme alimentaire mondial, qui fournira un service aérien de Conakry à d’autres régions et permettra aux petites expéditions de vaccins et de fournitures d’atteindre tous les coins du pays.

L’USAID renforcera également la protection des travailleurs de la santé par la formation et la fourniture de matériel à ceux qui sont en première ligne de la pandémie, dont beaucoup tombent malades du COVID-19.

Steven Koutsis, Chargé d’Affaires, a.i. de l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée, Mme Kendra Schoenholz, Directrice de la Mission de l’USAID en Guinée, et M. Amadou Thierno Diallo, Ministre de la Coopération et de l’Intégration Africaine ont signé au nom de leurs gouvernements respectifs, l’Amendement #17 aux Accords de Subvention des Objectifs de Développement.

Le Chargé Koutsis a déclaré : “Le Président Biden souligne que la lutte contre le COVID-19 est un effort mondial et que nous avons l’obligation humanitaire de sauver autant de vies que possible. Aujourd’hui, nos deux gouvernements franchissent une nouvelle étape importante pour vaincre ensemble cette pandémie.”

Cette aide s’ajoute aux plus de 3,8 millions de dollars d’aide COVID-19 que l’USAID a déjà fourni à la Guinée depuis le début de la pandémie il y a plus d’un an.

Ces efforts s’appuient sur des décennies de travail pour sauver des vies et sur le leadership des États-Unis dans la lutte contre les crises sanitaires mondiales. Au cours des 60 dernières années, l’USAID a sauvé des millions de vies de maladies comme Ebola, le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, et maintenant le COVID-19. Les États-Unis ont constamment montré leur engagement envers le peuple guinéen, notamment dans le domaine de la santé, faisant de la coopération sanitaire entre les États-Unis et la Guinée l’un des partenariats les plus forts et les plus collaboratifs.

Les maladies ne connaissent pas de frontières. Les Etats-Unis sont engagés dans un partenariat avec la Guinée pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, atténuer ses impacts sociaux et économiques dévastateurs, et reconstruire un monde encore mieux préparé aux futures épidémies.

