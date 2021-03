Les Etats-Unis offrent des infrastructures à hauteur de 2 millions $ à l’armée guinéenne

A pas sûrs, les Etats-Unis d’Amérique, partenaires historiques de la Guinée participent à la modernisation de l‘armée guinéenne. Le jeudi prochain, au camp Samoréya de Kindia, à 135 km de Conkary, la superpuissance mondiale va mettre à la disposition de la grande muette des infrastructures d’une valeur de 2 millions de dollars américains (environ 20 milliards 500 millions gnf).

“L’Ambassade des Etats-Unis à Conakry est fière de soutenir la Guinée dans sa participation à la lutte contre le terrorisme et la violence dans le cadre de la Mission Multidimensionnelle Intégrée de Stabilisation des Nations Unies au Mali (MINUSMA). Les Etats-Unis et la Guinée ont une longue histoire d’union de leurs efforts pour vaincre le terrorisme et la violence en Afrique et dans le reste du monde”, indique dans un communiqué l’ambassade américaine à Conakry.

“Cette cérémonie coïncidera avec la cérémonie d’ouverture de la formation du bataillon Gangan VII, qui sera prochainement déployé dans le cadre de la Mission Multidimensionnelle Intégrée de Stabilisation des Nations Unies au Mali”, ajoute l’ambassade.

Ce don d’infrastructures est composé de sept casernes avec latrines associées et d’un bâtiment destiné à servir de Clinique médicale de niveau 1 au Ministère de la Défense et aux Forces Armées guinéennes.

Mediaguinee