CRIEF: les ex-ministres Damantang et Ibrahima Kourouma envoyés en prison

La décision vient de tomber. Les anciens ministres de la Sécurité Damantang Albert Camara et de la Ville Ibrahima Kourouma ont été inculpés jeudi et placés sous mandat de dépôt à la Maison centrale de Conakry. Quant à Mamadi Camara, ancien ministre de l’Économie et des finances, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Ainsi en a décidé la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Les trois anciens ministres ont été plusieurs fois auditionnés par la direction centrale des investigations judiciaires (DCIJ) de la gendarmerie nationale pour entre autres « détournement de fonds publics et enrichissement illicite ».

Elisa Camara et Yaya Barry, depuis la CRIEF