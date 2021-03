Les fondamentaux du management de risque au cœur d’une rencontre, à Conakry

Dans le but d’anticiper les risques en matière de gouvernance d’entreprise, Advalys consulting group en partenariat avec le cabinet MGI BFC de Tunisie a organisé ce mardi, 23 au 25 mars 2021 un atelier de formation, à Conakry axé sur les risques management.

L’objectif est de prévenir les risques dans la gestion des entreprises surtout en période de crise. Selon l’institut de risques et management (IRM), le risque se définit comme étant la combinaison de la possibilité d’un évènement et de ses conséquences. Ces conséquences peuvent être positives ou négatives. En d’autres termes, c’est l’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs.



En effet, il s’agit de renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles des professionnels du secteur privé guinéen à mieux appréhender les risques en termes de management et d’anticiper ces éventualités en vue de les pérenniser et de pouvoir développer leurs activités. Cette initiation pratique au management de risque, a été ainsi l’occasion pour la formatrice Nadia Yaich de véhiculer l’essence de risque management. « On va essayer de booster les professionnels à avoir des outils techniques et pratiques qui vont leurs permettre de revenir à leurs bureaux avec une nouvelle approche, avec des mécanismes qui seront utiles pour eux pour les pratiquer et vraiment devenir plus efficaces », dit-elle.



« En ayant un processus, un dispositif et un état d’esprit sûr, comme nous le savons tous aujourd’hui avec la pandémie de la covid-19, on a mieux compris que sans savoir gérer nos risques, les résultats ne seront pas vraiment atteints de la manière dont on veut » a renchérit Nadia Yaich. Des exercices de maturité du risque ont été également misent sur la sellette afin de renforcer le savoir faire de ces professionnels du secteur privé, pour une meilleure adaptation en matière de risque management.

Afin de pérenniser la confiance dans la gestion des entreprises, Gervais Moussongo, expert consultant Advalys consulting group dira : « pour exister dans le monde concurrentiel, il faut prévenir et anticiper, qui dit anticiper parle de risque. Nous avons pensé au vu de la conjoncture actuelle de la pandémie de commencer une série de formation de très haut niveau que nous avons organisé tout au long de cette année 2021 pour permettre aux entreprises guinéennes et internationales basées en Guinée de mieux appréhender les risques en termes de management. Le management des risques vient à point nommé pour permettre aux entreprises d’être beaucoup plus pérenne, de se rassurer et de pouvoir justifier la confiance placée en elles », a-t-il expliqué.

Dans le même sillage, Sékou Sano surintendant de la compagnie de bauxite de Guinée (CBG) se réjouit. « cette formation vient à point nommé pour nous, parce que vous n’êtes pas sans savoir que l’environnement des entreprises aujourd’hui est caractérisé par beaucoup de facteurs de risques qu’il faut savoir appréhender et mettre en place des solutions adaptées au contexte de l’entreprise où vous évoluez dit-il avant d’ajouter c’est en cela qu’on pourrait développer nos capacités de résilience et faire face à nos objectifs d’optimisation de nos ressources et de pérennisation de nos acquis ».



Cette approche pratique sur les fondamentaux du management de risque, permet aux participants à mieux évaluer les forces, faiblesses, menaces et les opportunités qu’une entreprise moderne doit y avoir, en vue de sauvegarder leurs acquis. Ainsi, cette formation sera ponctuée par un certificat aux participants qui auront atteint les 70% des réponses correctes à la fin de la formation.



Amara Touré