Les hôpitaux d’Antananaviro débordés par les cas de Covid-19

Les principaux hôpitaux de la capitale malgache, Antananaviro, sont submergés par l’afflux de patients atteints de Covid-19, a-t-on appris mardi auprès de ces établissements.

Le nombre de malades ne cesse d’augmenter et dans les principaux hôpitaux d’Antananarivo, les lits commencent à manquer.

Ce malgré le fait que président malgache Andry Rajoelina a fait largement distribuer à la population un remède à base de plantes, baptisée Covid-Organics, développé à l’Institut Malgache de Recherches Appliquées (IMRA). ​

A l’hôpital Andohotapenaka – spécialisé, le temps de la pandémie, dans l’accueil des patients atteints du Covid-19 – , “on ne reçoit plus que des cas graves”, a déclaré mardi à l’AFP son directeur, Nasolotsiry Raveloson.

“Le nombre de cas augmente de plus en plus, alors pour une bonne prise en charge des malades, on ne prend que les cas graves“, a-t-il ajouté. “Il ne reste plus que quatre places disponibles” sur un total de 50, a-t-il précisé.

Dans un autre hôpital, Josephe Raseta Befelatanana, “on est encore débordé, impossible de libérer des places pour l’instant”, a expliqué à l’AFP le directeur de l’établissement, le professeur Mamy Randria.

Même situation au centre hospitalier universitaire Anosiala. “On est toujours débordé”, selon son directeur, Rado Razafimahatratra.

Madagascar a enregistré officiellement 7.548 cas de Covid-19, dont 65 décès, mais depuis plusieurs jours, le pays connaît une augmentation sensible du nombre de cas.

“Il y a deux facteurs qui ont contribué à la propagation de cette maladie” dans la grande île de l’océan Indien, a estimé mardi le directeur général des fournitures de soins au ministère de la Santé, Zely Arivelo Andriamanantany.

“Premièrement, on a eu le CVO (Covid Organics), les gens ont pris le CVO puis ils n’ont pas respecté les gestes barrières. Et deuxièmement, le CVO est une protection de deux à trois semaines”, a-t-il déclaré lors d’une intervention à la télévision malgache.

Selon le quotidien L’Express de Madagascar, Antananarivo compte plus de 5000 cas confirmés de coronavirus; Toamasina vient en deuxième place avec 800 cas. La troisième localité la plus atteinte, Alaotra Mangoro, compte 200 cas.

Dans un document officiel, le gouvernement attribue la hausse des cas notamment “à l’augmentation de la capacité de dépistage”.

