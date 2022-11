Les horaires de début et de fin de travail pour le secteur public fixés (décret)

Dans un autre décret publié dans la soirée du mercredi 2 novembre 2022, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a fixé les horaires de début et de fin de travail pour le secteur public.

Ces horaires sont les suivants : du lundi au jeudi de 8h00 à 18h00 avec une pause de deux heures qui commence à 12h et prend fin à 14h00 ; le vendredi de 8h00 à 17h00 avec une pause de deux heures qui commence à 13h00 et prend fin à 15h00 ;

L’article 2 dudit décret stipule que « les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnels des pharmacies, dispensaires, services médicaux, établissements d’enseignement ainsi qu’aux personnels des magasins de vente ; aux personnels des services tels que la police, les douanes, les conservateurs de la nature, les gardes pénitentiaires, les ports et aéroports, les postes et télécommunications, l’information, les stations météorologiques qui ont des régimes spéciaux et resteront soumis à ces régimes. »

Mediaguinee