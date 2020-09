Plénière du FNDC- “Les leaders membres du FNDC candidats à la présidentielle 2020 se sont auto-exclus”

Au sortir d’une plénière qui s’est tenue à Kipé ce mercredi, les responsables du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) sous la houlette de son coordinateur national Abdourahmane Sano a annoncé que le Front prend acte de la décision de certains partis politiques membres du mouvement qui ont choisi de prendre part à la présidentielle prévue le 18 octobre prochain.

De cette décision, a dit le patron du front contre le 3e mandat d’Alpha Condé, “découle naturellement leur retrait volontaire du mouvement, dont le FNDC prend tout aussi acte. Il en sera de même de toute entité qui s’illustrera dans la même direction”.

Le FNDC, a t il ajouté, “réaffirme sa détermination à poursuivre son combat contre le 3è mandat afin d’instaurer une véritable culture d’alternance politique en Guinée. Front National pour la Défense de la Constitution”.

Plus loin d’inviter à plus d’engagement le peuple souverain de Guinée, ses structures membres en cohérence avec l’esprit de la lutte citoyenne que nous avons menée jusqu’ici pour empêcher que M. Alpha et son clan mafieux de s’éterniser illégalement au pouvoir. Avant de féliciter les alliés politiques du FNDC “ainsi que toutes les autres entités membres qui ont clairement réaffirmé leur fidélité et détermination pour la poursuite de la lutte contre le projet illégal et illégitime de troisième mandat afin d’honorer la mémoire des 93 morts ainsi que les centaines de personnes blessées et emprisonnées”.

Selon certaines indiscrétions, le FNDC donnera le vendredi prochain la date de la prochaine manifestation contre le 3è mandat du président Alpha Condé.

