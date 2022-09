Le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Mamadou Pèthè Diallo en compagnie des cadres techniques de son département a procédé ce vendredi 9 septembre 2022, à l’installation officielle des membres du conseil d’administration de l’hôpital ultramoderne de Donka.

Au nombre de 11 hauts cadres, ces membres ont par la voix de leur présidente, Dr Hawa Diakité salué le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya pour la confiance placée en eux, avant de promettre qu’ils feront tout possible pour mériter ladite confiance.

« Dans le cadre de la gestion efficace et efficiente de l’Hôpital National Donka, le chef de l’Etat a mis en place plusieurs organes parmi lesquels figure en tête le conseil d’administration. Cet organe constitue l’instance d’orientation et de décision de l’hôpital. Il est saisi de toutes les questions relatives à la bonne marche de l’hôpital et règle par délibération les questions qui le concernent. Composé de onze (11) membres nommés par décret, le conseil d’administration du CHU de Donka est aussi chargé de suivre l’exécution de la convention de concession signée entre le gouvernement guinéen et le Groupe Canadien en gestion hospitalière piloté par Netsen Group. Ce conseil d’administration dont j’ai l’honneur de diriger en tant que présidente se penchera sur toutes les propositions qui le seront soumises concernant les objectifs, l’organisation, la gestion et le fonctionnement de l’hôpital. Vous conviendrez avec moi que nous avons de grande responsabilité », dira Dr Hawa Diakité tout en souhaitant au soutien de tout chacun pour la réussite de cette mission à la fois noble, exaltante et patriotique.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre Mamadou Pèthè Diallo a noté que la refondation du CHU Donka n’est pas seulement que génie civil. Mais, dira-t-il, il est aussi restaurer la confiance entre le peuple de Guinée et les travailleurs de l’hôpital. Pour cela, dira-t-il, il faudra nécessairement des séries de formation à l’intention du personnel soignant.

Poursuivant, il (ministre) a promis la création des conditions allant dans le sens de la qualification des médecins, avant d’instruire aux membres du bureau du Conseil d’Administration de surveiller à la loupe le mode de gestion de cet hôpital national Donka.

« Les membres du bureau du conseil d’administration sont les yeux et les oreilles du gouvernement et le peuple de Guinée au sein de ce centre hospitalier désormais doté d’équipements de la dernière génération », dira-t-il entre autres.

Avant de terminer, le ministre a encore rassuré en ces termes : « Aucun travailleur de l’hôpital national Donka ne perdra son emploi… »

A noter que le mandat de gestion de ce Centre Hospitalier Universitaire (CHU Donka) a été confié par le gouvernement guinéen à un Groupe Canadien en Gestion Hospitalière piloté par Netsen Group à travers un contrat de concession de cinq ans. Le partenaire réalise ledit projet en collaboration avec l’Unité de Santé Internationale du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal (CHU de Montréal) et CIM Conseil.

Youssouf Keita