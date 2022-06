Les mettre aveuglement dans la rue, sera une manipulation de trop des innocents militants de l’UFDG (Bogola Haba)

Les militants de l’UFDG ne sont plus dupes pour suivre aveuglement les appels des leaders du FNDC qui les détestent en réalité. Ceux de l’UFDG qui étaient en prison avec nous en savent davantage.

Question : Quelles sont les organisations politiques et de la société civile signataires de la charte du FNDC entre 2019 et 2020 pour combattre le 3em mandat qui sont encore membres du FNDC en 2022 ?

En tout cas pas l’UFDG ni les partis membres de l’ANAD dont je connais profondement le cas.

Le RPG de Alpha Condé est il maintenant membre du FNDC en 2022 ? Je ne sais pas.

Et les partis membres du Front pour une transition apaisée FTA ? c’est Non.

Quant aux membres du FNDT, c’est non car la Défense de la Constitution n’est plus d’actualité mais plutôt la Defense de la Transition qui est justifiée. Oui nous defendions tous la Transition et le CNRD jusqu’en Décembre 2021 avant que certains manipulateurs pour leurs intérêts personnels dévient une partie de la troupe vers la direction risquée des manifestations de rue.

Qui sont alors membres du FNDC après le 5 Septembre 2021 et qui appellent á une manifestations de rue le 5 Septembre 2022 ? Je ne sais pas.

Il est bon que chacun s’assume publiquement pour pouvoir situer les responsabilités des actes posés et juger la cohérence et la logique du combat de chaque organisation.

Il nous semble que la direction de l’UFDG a encore accepté de « prêter temporairement » ses militants au FNDC pour le « salle boulot » de la rue bien que les autres leaders du « FNDC politique » et du « FNDC société civile » refusent categoriquement et systematiquement de reconnaitre leur leader CDD comme présidentiable en Guinée.

Bon nombre de militants de l’UFDG sauront appréciés le moment venu la démarche tortue de leur direction en faveur du FNDC et du RPG qui les avaient combattu hier et qui cherchent á travers eux une nouvelle santé pour se relever de leur mort politique intervenue le 5 Septembre 2021.

En le faisant, ce sera la manipulation de trop car cela fait encore des militants de l’UFDG des éternels opposants á tous les rêgimes y compris les autorités d’une transition que l’UFDG a contribué activement á installer au pouvoir le 5 Septembre 2021 au prix de beaucoup de sacrifices.

La place légitime de l’UFDG en tant qu’organisation impersonnelle n’est pas l’opposition stérile au CNRD par manipulation mais plutôt dans la défense de la Transition au sein du FNDT.

Keamou Bogola HABA

Cordinateur National du FNDT

fndt , Mon Devoir, Ma Patrie.