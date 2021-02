Les numéros du service Client d’Orange Guinée changent

Orange Guinée informe son aimable clientèle du changement des numéros de son service client.

Désormais, à compter du 28 Février 2021, pour être mis en relation avec les conseillers par téléphone, les abonnés devront appeler le 8277 pour les demandes liées aux produits et services, le 8278 pour celles liées à Orange Money et le 8272 pour la distribution et les points de vente.

Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une mise en conformitéau plan de numérotation des numéros courts.

Orange Guinée remercie l’ensemble ses abonnés pour leur compréhension.

Contacts presse :

Mohamed Lamine KEITA : Mohamedlamine.keita@orange-sonatel.com

Zouliath Bérangère QUENUM : Zouliathberangere.Quenum@orange-sonatel.com

