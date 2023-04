Les œuvres de Tidiane Koita illuminent le mois de Ramadan des Guinéens

Distribution de vêtements, constructions de dispensaires, dons de denrées alimentaires… Depuis plusieurs années, les œuvres caritatives de Tidiane Koita viennent en aide aux Guinéens les plus fragiles. Une démarche qui prend une ampleur encore plus grande dans le cadre de la « zakat » du ramadan.

Président de « l’Union Nationale des Orpailleurs de Guinée », Tidiane Koita est une figure incontournable de la vie économique guinéenne. À la tête de plusieurs mines d’or et de plusieurs entreprises, il s’est mué ces dernières années en en philanthrope pour venir en aide aux Guinéens les plus précaires. Un milieu populaire qu’il connaît bien pour en être issu, et qu’il aide depuis plusieurs années avec sa fondation « Fondation Tidiane Koita pour l’Aide et le Développement ».

En collaboration avec plusieurs ONG, l’association s’est illustrée dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement ou de l’aide au développement économique. Mais surtout, la fondation s’est fait connaître dans tout le pays par de grandes campagnes de distribution de denrées alimentaires. Une démarche caritative renforcée et décuplée en ce mois saint de Ramadan, pour faire de ce mois de jeûne un moment de joie et de dignité.

Ainsi, plusieurs centaines de tonnes de riz ont été distribuées ces dernières semaines dans les zones les plus pauvres du pays, offrant des repas gratuits à des milliers de personnes qui n’ont pas les moyens de se nourrir décemment. Des distributions quasi quotidiennes, organisées sur tout le territoire comme à Matoto dans la banlieue de Conakry le 2 avril dernier, à Siguiri dans le nord du pays le 27 mars ou à N’Zérékoré, dans le sud de la Guinée, le 23 mars.

20 000 sacs de riz distribués par la Fondation Tidiane Koita pour l’Aide et le Développement

Le 28 mars dernier, ce sont 1600 sacs de riz qui sont distribués dans la commune de Ratoma et au micro du média local GuinéeNews, les habitants se réjouissent de cette aide bienvenue : « Ce n’est pas tout le monde qui fait cette action salvatrice en cette période » déclare un habitant « La FOTIKAD se fait remarquer à travers les bonnes actions dans notre quartier. Nous prions nuit et jour pour que le Tout Puissant Allah veille sur la FOTIKAD » renchérit une autre. L’association permet ainsi à de nombreuses personnes de pouvoir jeûner sereinement et d’accomplir leur devoir de croyant dans de bonnes conditions.

Ce sont 20 000 sacs de riz qui ont été distribués dans tout le pays ces quatre dernières semaines. Des distributions de nourriture souvent accompagnées de distributions de vêtements et de couvertures pour palier aux nuits fraîches lors de l’iftar.

Et au total, ce sont plusieurs milliers de Guinéens qui ont pu profiter ces dernières semaines des actions caritatives de Tidiane Koita. Grâce à son engagement et à son dévouement, il a réussi à améliorer la vie de nombreux musulmans pendant le mois saint du ramadan. Une contribution qui est un bel exemple de solidarité et d’altruisme et qui mérite d’être saluée et encouragée.

