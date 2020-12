Les partenaires en concertation pour la délimitation du périmètre d’étude du schéma directeur du Grand Conakry

Le ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire à travers la Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme en étroite collaboration avec l’ONU-Habitat a organisé un atelier consultatif sur la délimitation du périmètre d’étude du Schéma Directeur du Grand Conakry.

C’était dans un réceptif de la place où les participants sont venus des services centraux et déconcentrés de divers départements concernés par la question en débat : concertation autour de la délimitation du périmètre d’étude du Schéma Directeur du Grand Conakry.

L’objectif de cette concertation des partenaires de mise en œuvre du projet SANITA Villes Durables vise entre autres, à partager : les notions de base du Schéma Directeur d’Urbanisme ; les 5 options de délimitation du périmètre du schéma directeur d’urbanisme du Grand Conakry ; l’analyse menée sur différents secteurs urbains à l’échelle de la zone d’étude proposée ; et puis à la fin, discuter et valider de manière participative, le périmètre du Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Conakry.

Dans le vif du sujet, la Conseillère Technique Principale (CTP) de SANITA Villes Durables, en souhaitant la bienvenue aux participants, a mis l’occasion à profit pour faire un bref rappel du contexte de la présente concertation. Madame Gwendoline MENNETRIER s’est exprimée en ces termes : « Nous avons eu à conduire l’année passée [ndlr : 2019], l’évaluation du Schéma Directeur du Grand Conakry qui date de 1989. Cette évaluation nous a permis de relever un certain nombre de forces et de faiblesses. Elle nous a surtout aidé à orienter notre travail pour le développement du nouveau Schéma Directeur du Grand Conakry ».

Pour sa part, le Directeur national de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (DATU), a indiqué que l’élaboration du Schéma Directeur du Grand Conakry s’inscrit dans une logique participative, inclusive et respectueuse des principes d’équilibre de protection de l’environnement, du développement de l’espace rural, de la préservation des espaces naturels et de la biodiversité. « Spécifiquement, le schéma directeur devra intégrer les mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. A cet égard, la délimitation d’un périmètre constitue une étape importante dans le processus d’élaboration d’un schéma directeur. Cette délimitation représente la limite physique dans laquelle le schéma directeur sera développé », a précisé M. Ibrahima CAMARA. Et de poursuivre que le choix du périmètre du Schéma Directeur du Grand Conakry s’inscrit dans la continuité des discussions engagées par les experts chargés de l’élaboration du nouveau schéma tels que les services centraux et déconcentrés du ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire et les autres institutions du Grand Conakry. « Pour la validation de la limite du Schéma Directeur, il est proposé d’utiliser un système de notation comme moyen indicatif d’évaluer les options en vue d’un choix plus approprié et adapté.

A la suite de cette série d’allocutions, le Directeur de Cabinet du Gouvernorat de la Ville de Conakry a prononcé le discours d’ouverture des travaux de l’« Atelier consultatif de délimitation du périmètre du Schéma Directeur du Grand Conakry ».

En effet, les 5 options ayant fait l’objet de travaux pratiques de groupes, sont les périmètres : environnemental ; côtier ; démographique ; économique et le périmètre des pôles. Dans les débats, il ressort que chaque option a ses atouts et ses contraintes particuliers d’où la proposition de combiner certaines options en vue de prendre en compte, un nombre important de paramètres dans le choix de l’option finale.

Pour rappel, le projet SANITA Villes Durables est un projet du Gouvernement guinéen en cours de mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-Habitat) grâce à un financement de l’Union européenne.

Service de Communication

SANITA Villes Durables

ONU-Habitat/Guinée