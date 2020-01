Les pharmaciens de Guinée ne fermeront pas leurs officines, un accord au forceps trouvé

Les pharmaciens de Guinée ne fermeront pas ce lundi leurs officines pour cause de grève. Et pour cause, un accord au forceps a été trouvé hier dimanche à Conakry. La rencontre a réuni les acteurs de la pharmacie de Guinée et les représentants du Ministère de la Santé. Au terme de la réunion, il a été convenu entre autres du fonctionnement effectif de Medicrime, de la mise en place d’une commission mixte ministère de la santé, syndicat des pharmaciens de Guinée et ordre des pharmaciens. Le syndicat des pharmaciens a exigé la fermeture des lieux illégaux de vente de produits pharmaceutiques dans les 72heures et a accepté d’attendre que le dossier lié au nombre de sociétés grossistes soit approuvé par le président de la République. Nous y reviendrons…

Focus de Mediaguinee