Les pitreries d’un stratège d’opérette ! (Dr Sidiki Cissé)

Le FNDC n’existerait donc plus que par les pitreries de son“ fameux ‘’ responsable chargé de la stratégie et de la planification ? On pourrait bien le dire. Triste fin pour une organisation qui se prétendait pourtant être le creuset des aspirations de la majorité des guinéens !

Comment expliquer une chute aussi rapide pour le FNDC qui ne manquait pourtant pas de moyens financiers et de ressources humaines, que constituaient les militants de partis politiques comme l’UFDG, l’UFR, le PEDN, …etc., tous aujourd’hui, en état de déliquescence accélérée ?

La première explication , et la principale, se trouve dans la contradiction fondamentale entre le but que s’était fixé ce machin hétéroclite, empêcher l’avènement de la quatrième République, et la volonté clairement affichée par l’écrasante majorité de la population qui le souhaitait ardemment, comme l’ auront d’ailleurs si brillamment attesté les résultats des consultations référendaire et législatives de 2020, en faveur de la mouvance présidentielle.

La seconde explication de l’échec du FNDC , non essentielle mais utile pour mieux comprendre les raisons de la rapide dégringolade de cette organisation, aura consisté au mauvais casting fait sur la personne du sieur Sékou Koundouno , comme responsable de la stratégie et de la planification, dont les “ qualités’’ premières connues de tous aujourd’hui sont : la logorhée ,la couardise et l’opportunisme.

La logorrhée ou incontinence verbale

Si l’éloquence est un art admiré et recherché par tous les leaders d’opinions, par contre, l’incontinence verbale dont est atteint le responsable de la stratégie et de la planification du FNDC est abhorrable comme une haleine de chien.

Depuis son truc de balai crétin, pardon ! balai citoyen, qui n’aura d’ailleurs jamais balayé quoique ce soit dans ce pays, jusqu’au FNDC, les faits ont prouvé qu’en matière de stratégie, ce tartempion ne sait produire que de la rhétorique verbeuse qui ne séduit que les naïfs , et satisfait ses employeurs qui l’ont installé dans le rôle ingrat et suicidaire d’aboyeur public, spécialement dressé contre les autorités de la quatrième République.

En dehors de sa détestable jactance , qui se souvient d’une seule mobilisation réussie par la mise en œuvre de la stratégie de Mr Koundouno ?

A quand donc l’expérimentation de cette fumeuse stratégie de déstabilisation longuement murie et annoncée depuis belle lurette par notre stratège d’opérette, stratégie censée provoquer un séisme politique à l’avantage du FNDC ?

Croire naïvement qu’être affublé du titre ronflant de responsable chargé de la stratégie et de la planification du FNDC, lui insufluerait une énergie intérieure pouvant lui permettre de réussir le déclenchement d’ une révolution, c’est vraiment prendre ses rêves pour de la réalité, et considérer les guinéens comme des moutons de panurge , prêts à suivre même un baragouineur .

La couardise

Blablateur impénitent dont les bravades incessantes contre les Généraux Baffoé et Fabou donnaient de lui l’image d’un homme téméraire, Sékou Koundouno fera preuve d’une couardise qui n’ aura pas surpris grand monde ; en effet, beaucoup gardent encore en mémoire ses sprints de champion olympique, pour échapper aux forces de sécurité lors de la dispersion de certaines manifestations de rues.

En ayant lâchement fui la justice de son pays pour plonger dans la clandestinité, puis en s’exilant pour se livrer à des radotages et à des calomnies contre son pays, ce faux brave et pseudo démocrate, saltimbanque en plus, qui avait pourtant clamé partout qu’il ne quitterait jamais la Guinée, vient de démontrer qu’il n’est point de la même étoffe que Foniké Menguè, Etienne Soropogui et autres qui, qu’on les aime ou pas, qu’on soit d’accord ou pas avec leurs motivations, auront accepté de rester, quoique cela puisse leur coûter, pour assumer les conséquences de leur libre choix ; leur procès offrant l’ opportunité d’une évaluation pertinente de notre justice, ils participent ainsi pleinement à la construction de l’Etat de droit que nous ambitionnons tous, lequel Etat de droit ne se crée ni par un coup de baguette magique, ni en quelques jours, mois ou années.

L’opportunisme

Dans sa recherche désespérée d’occasions pour se faire un nom à l’international , en véritable opportuniste, ce troubadour du balai citoyen se saisira du sort de certains détenus de la maison centrale de Conakry, pour se livrer à une tapageuse mais infructueuse campagne de dénigrements contre son pays , en se prévalant d’un poids qu’il est loin d’avoir ; un opportunisme qui frise l’imposture.

Nonobstant un pedigree aussi peu attractif que celui du responsable de la stratégie et de la planification du FNDC, si ses mandants ont choisi de jeter leur dévolu sur lui pour glaner quelques condamnations sans valeur à l’extérieur, c’est leur problème ; le vaillant Peuple de Guinée, qui en a suffisamment soupé de la faconde insupportable de ce personnage falot , leur souhaite une bonne récolte .

Mais après, que ce couard, fugitif et radoteur, se taise un moment afin de nous permettre de célébrer le patriotisme des courageux et valeureux bâtisseurs ( mouvance présidentielle et opposition) de la Guinée nouvelle que nous voulons démocratique , paisible et prospère , sous le leadership éclairé du Président de la République, le Professeur Alpha Condé !

Dr Sidiki Cissé