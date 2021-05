Les premiers mots de Antonio, de retour de Kigali…

Sans heurts ni mandat d’arrêt servi, Mamadou Antonio Souaré a regagné dimanche son domicile de Lambanyi après Kigali, au Rwanda où il a participé à la réunion du comité exécutif (COMEX) de la CAF.

C’est une foule d’admirateurs -composée entre autres d’artistes (Ibro Diabaté, Takana Zion, Elie Kamano), de Mame Konaté et d’autres fans du mécène du football- qui a accompagné le président sortant de la Féguifoot -qui avait à ses côtés son épouse et son ami Fodéba Isto Keira- de l’aéroport à son domicile de Lambanyi, en banlieue de Conakry.

“Après trois jours intenses passés à Kigali où j’ai pris part à la réunion du comité exécutif de la Confédération Africaine de Football, je suis revenu au pays ce dimanche 16 mai 2021. Je tiens à remercier la jeunesse sportive pour l’accueil chaleureux qu’elle m’a réservé de l’aéroport jusqu’à mon domicile privé. Merci également aux forces de l’ordre pour leur professionnalisme. Ce geste me galvanise et dégage en moi un réconfort de plus à servir le pays et surtout accompagner cette jeunesse qui sans cesse renouvelle l’estime en ma modeste personne. Je reste toujours attentif à l’appel et le recours de ces jeunes dans leur activité”, écrit Antonio sur son compte Facebook.

Yaya Barry