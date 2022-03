Les premiers mots de Ibrahima Kalil Kaba après sa mise en liberté

Privé de liberté depuis la nuit du lundi 21 mars dernier, l’ancien ministre des affaires étrangères sous le régime d’Alpha Condé a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire par le tribunal de première instance de Dixinn, ce jeudi 24 mars.

Après sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, Ibrahima Kalil Kaba ou Lilou a tenu à remercier les personnes qui l’ont soutenu suite aux événements de ces derniers jours.

« Je voudrais sincèrement remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu à la suite des événements de ces derniers jours. Vos messages et différents actes m’ont apporté un grand réconfort.

Désolé de n’avoir pas pu répondre à tout le monde. Let’s all stay focused », a réagi Ibrahima Kalil Kaba.

L’ancien ministre des affaires étrangères est arrêté depuis le lundi 21 mars pour la fuite de l’audio de l’ex président Alpha Condé, en soins à Abou Dhabi.

Sadjo Bah

