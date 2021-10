Les premiers mots du Colonel Balla : “ma détermination et mon acharnement pour le travail bien fait ne feront jamais défaut’’

C’est devant plusieurs officiers, sous-officiers et militaires du rang que le nouveau patron du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et de la Justice Militaire, Colonel Balla Samoura, a pris fonction ce mercredi 13 octobre, au siège du Haut Commandement à Kaloum, en remplacement de Général Ibrahima Baldé.

Dans son intervention de circonstance, il (Colonel Balla Samoura) a tout d’abord rendu grâce à Dieu, à sa famille en ces termes : « Je remercie surtout son excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, Chef de l’État, Chef suprême des armées pour la confiance placée en moi. Je mesure en toute humilité les devoirs et des défis liés à ma charge. Je sais que les attentes sont grandes, la tâche est ardue et les défis sont majeurs.»

Poursuivant, cet ancien Commandant de la gendarmerie régionale de Conakry s’est dit confiant de l’accompagnement de ses collaborateurs. « Je ne doute point de l’accompagnement et de l’engagement de tous les gendarmes à m’accompagner dans la réussite de cette mission noble que je tiens à placer sous l’équité, critique, la culture du mérite et le sens du devoir. En remerciant le Haut Commandant sortant pour tous les efforts fournis, je me veux être fidèle et loyale serviteur de cette gendarmerie que nous voudrons tous plus grande, plus républicaine et en phase avec les idéaux du CNRD. En se référant de ses idéaux, j’appelle tous les gendarmes à l’unité, au rassemblement, à l’acceptation, à la solidarité et au partage pour qu’ensemble, nous puissions construire une gendarmerie plus résultante, plus forte et au service de la République », a-t-il promis

Pour finir, le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale a tenu à déclarer : « Je voudrais déclarer ici de manière solennelle que je serai à l’écoute de tout le monde, je serai ce compagnon qui saura mettre tout le monde au travail en fonction de leur mérite et ses valeurs inter insectes. Au nom de tous les gendarmes, je prends ici l’engagement devant le président de la transition que la gendarmerie nationale sous notre magistrature, sera une véritable force républicaine au service de l’Etat et du peuple. Ma détermination et mon acharnement pour le travail bien fait ne feront jamais défaut », a-t-il déclaré.

Mamadou Yaya Barry

+224 622266708