Les présidents entrants de JCI Conakry Lumière et JCI Conakry Élite démarrent leurs mandatures

Les 3ème et 14ème assemblées générales introductives de la JCI Conakry Lumière et celle de la JCI Conakry Élite ont été effectives ce dimanche 2 janvier 2022, dans un espace hôtelier de la capitale Conakry.

Dans cette Synergie d’Action qui marque la passation des charges au niveau de ces deux organisations locales membres, les présidents sortants, Naby Moussa Camara et Marlyatou Diallo passèrent la chaîne de commandement aux présidents entrants, Abdoulaye Camara (JCI Conakry Lumière) et Aissatou Bantanhi Diallo (JCI Conakry Élite) pour la mandature 2022. Ils auront désormais la lourde tâche de faire respecter l’engagement citoyen au service de la communauté à travers l’exécution du plan d’action annuel et surtout le respect strict de la constitution.

Dans cette prise de fonction, Aissatou Bantanhi Diallo, présidente entrante de la JCI Conakry Élite 2022 précise pour la circonstance : « C’est juste un sentiment d’honneur et de satisfaction d’être élue à la tête de mon organisation locale membre qu’est la JCI Élite. Et j’espère que mon équipe et moi, que nous allons mériter la confiance des membres et nous allons rehausser les couleurs de notre organisation au plus haut niveau de la JCI Guinée. Avec l’implication de tous, ensemble, on ira encore loin. »

Abdoulaye Mazid Camara, président entrant de la JCI Conakry Lumière de son côté a précisé : « C’est un sentiment de satisfaction, de joie et de lourde charge également. Parce qu’à la JCI, c’est un homme, un an, un mandat et les ans sa paraît long, mais très court également. Quand on regarde le plan d’action, qu’on est tenu obliger de réaliser à tout prix.

Parlant des projets de sa mandature, il souligne. « Nous avons déjà quelques projets, des projets phares comme une bourse pour une élève. C’est un projet qui consiste à prendre les jeunes filles diminues, les scolarisés. Nous avons aussi des projets coaching orientation professionnelle qui est là à aider les jeunes diplômés au chômage à trouver de l’emploi sans compter sur l’état. »

A rappeler qu’au cours de cette assemblée générale introductive couplée de la JCI Conakry Élite et Lumière, cinq (5) nouveaux membres potentiels ont été intronisés et sont désormais des membres de plein droit.

