Les présidents Soglo et Jonathan accusent NDI et FKA de les avoir manipulés (RTG)

Dans une brève, la RTG annonce samedi dans son journal télévisé de 20h30 que les présidents nigérian et béninois Goodluck Jonathan et Nicéphore Soglo ont accusé le NDI et la Fondation Kofi Annan (FKA) de les avoir manipulés…

“Les précédents Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan ont quitté Conakry ce samedi. Avant leur départ, les deux personnalités ont été reçues au palais Sékhoutouréya par le professeur Alpha Condé.

Le président de la République a exprimé sa surprise de voir les anciens chefs d’Etat du Bénin et du Nigéria en Guinée sans aucune information officielle.

Les présidents Goodluck Jonathan et Nicéphore Soglo ont exprimé leurs regrets et reconnu avoir été manipulés par NDI (National Democratic Institute) et la fondation Kofi Annan.

Des excuses ont été présentées sur la démarche. Le professeur Alpha Condé a offert un déjeuner aux deux anciens précédents avant de les accompagner lui-même à l’aéroport international Conakry-Gbessia”.