Les « quatre P » d’Obasanjo et l’agenda cajou 2030: un appel dans la bonne direction

Depuis des années, l’industrie agricole est considérée comme le moteur des efforts déployés par l’Afrique pour atteindre l’autosuffisance et réduire le chômage et la pauvreté. Ces dernières années, l’industrie africaine de la noix de cajou s’est imposée comme une industrie à fort potentiel, capable de contribuer de manière significative à la croissance économique du continent. 60 % de la production mondiale des noix brutes de cajou (NBC) sont produites en Afrique, la Côte d’Ivoire étant le premier producteur mondial, avec une production de près d’un million de tonnes en 2021. La Tanzanie, le Nigeria, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso et le Mozambique comptent parmi les principaux producteurs de noix de cajou dans le monde.

On s’inquiète toutefois de plus en plus de la durabilité de l’industrie africaine du cajou, compte tenu de l’incapacité du continent à transformer sa production et de l’effet que cela a sur la génération de revenus et la création d’emplois du secteur. Comme le cacao et de nombreux autres produits agricoles, environ 90 % des plus de 2 millions de tonnes de NBC du continent sont exportés au Vietnam et en Inde pour y être transformés avant d’être exportés en Europe et en Amérique pour y être consommés.

L’Alliance pour le Cajou Africain (ACA) a mené la charge pour assurer la croissance durable de l’industrie africaine du cajou à travers plusieurs événements et forums d’apprentissage, notamment la Conférence et Exposition Annuelle du Cajou de l’ACA en créant les bonnes plateformes et conditions pour les partenariats, le plaidoyer, les liens avec le marché, le réseautage mondial et en fournissant le soutien technique nécessaire pour accélérer la croissance et les investissements dans l’industrie africaine du cajou.

Lors de la 16ème édition de la conférence de l’ACA, qui s’est tenue pour la première fois au Nigeria, du 12 au 16 septembre 2022, sous le thème » Renforcer le marketing durable des amandes et des produits dérivés dans l’industrie africaine du cajou « , dans ce qui a été un moment historique pour le secteur du cajou en Afrique, l’ancien président de la République Fédérale du Nigeria, Chief Olusegun Obasanjo, Grand Commandant De La République Fédérale, qui est connu pour être un ami de l’industrie du cajou et possède lui-même une plantation de cajou, s’est adressé aux participants de la conférence où il a donné des recommandations perspicaces sur la construction d’une industrie du cajou durable qui crée des emplois pour la population et des revenus pour les gouvernements.

Chief Obasanjo, comme de nombreux experts et analystes du cajou, estime que la chaîne d’approvisionnement actuelle, dans laquelle les noix de cajou sont produites en Afrique, puis transportées en Asie pour y être transformées avant d’être exportées vers l’Europe et l’Amérique pour y être consommées, n’est pas seulement non-durable, mais aussi une gifle pour l’Afrique. Actuellement, le continent, où plus de 60 % des noix de cajou mondiales sont produites, est celui qui profite le moins des plus de 5 milliards de dollars américains que génère la filière cajou, en raison de ses exportations continues de noix brutes.

« En comparaison, le vietnam, qui produit moins de 25% du cajou mondial, transforme 70% du cajou mondial », a-t-il déclaré.

« Cela signifie donc que, quelle que soit la quantité totale d’argent générée par l’industrie du cajou dans le monde, ce que nous obtenons en Afrique, où nous produisons 60 % du cajou, ne représente même pas 10 % de la valeur ajoutée totale de l’industrie du cajou dans le monde », a-t-il ajouté.

Les quatre « P » de la croissance durable de la noix de cajou

Le chef Olusegun Obasanjo a mis en avant quatre recommandations pour assurer la croissance durable de l’industrie de la noix de cajou, les désignant comme les « 4P”: Politique, Production, Transformation et Promotion, en mettant l’accent sur la politique.

Qualifiant la politique de « très importante » pour la construction d’une industrie du cajou durable, il a souligné la nécessité de créer un environnement politique approprié et propice aux niveaux national, sous-régional et continental pour assurer le développement de l’industrie du cajou en Afrique. Il a insisté sur la nécessité pour les diverses institutions et structures gouvernementales de travailler en collaboration avec le secteur privé et les autres parties prenantes de l’industrie de la noix de cajou pour formuler et mettre en œuvre correctement des politiques qui garantissent une croissance durable de l’industrie « dans les pays individuels, dans les sous-régions et sur le continent en Afrique ».

Selon le président de l’ACA, M. Babatola Faseru, le domaine de la politique du cajou a connu une certaine amélioration, car plusieurs pays africains mettent en place des structures et des institutions pour réglementer et développer correctement le secteur du cajou afin de créer plus d’emplois et de générer des revenus.

« L’ACA a travaillé en collaboration avec les gouvernements pour mettre en place des institutions qui réguleront le secteur de la noix de cajou dans chaque pays. La plus récente est la Tree Crops Development Authority (TCDA) du Ghana, que l’ACA a mis en place avec d’autres parties prenantes. La Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Tanzanie, le Mozambique et le Ghana ont tous mis en place des institutions qui régulent et développent l’industrie du cajou en formulant et en mettant en œuvre de bonnes politiques. L’ACA continuera d’inciter les autres pays, notamment le Nigeria, à mettre en place des structures similaires », a-t-il déclaré.

Chief Olusegun Obasanjo, a mis en garde contre le fait que les pays et les institutions individuelles agissent comme des « silos » dans les politiques qu’ils formulent et mettent en œuvre. C’est là que le Conseil International Consultatif du Cajou (CICC), l’organisation intergouvernementale des pays producteurs de cajou, qui a été créé en novembre 2016 à Abidjan pour, entre autres, promouvoir la coopération entre les pays producteurs de cajou et toutes les parties prenantes pour assurer le développement de l’industrie du cajou en Afrique, intervient fortement. Le CICC doit veiller à ce que les différents pays soient au même niveau en ce qui concerne les politiques nécessaires à une croissance durable et à bien synchroniser ces politiques aux niveaux sous-régional et continental pour obtenir les résultats souhaités.

Le Président du CICC et Ministre en exercice de l’Agriculture du Cameroun, M. Gabriel MBAIROBE, a mentionné lors de son discours à la Conférence de l’ACA que le CICC travaille sur un plan stratégique de développement et de croissance pour la période 2023 à 2027. Ce plan stratégique devrait indiquer clairement comment le CICC peut synchroniser ses politiques afin de faciliter la recherche et le commerce transfrontalier entre les pays membres. Cependant, pour que le CICC soit efficace, les pays membres doivent remplir leurs obligations financières à l’égard de l’organisation, tandis que les pays producteurs de noix de cajou qui n’ont pas encore adhéré doivent le faire et s’engager dans cette voie.

Comme l’a dit à juste titre Chief Olusegun Obasanjo, Grand Commandant de la République Fédérale, avec les bonnes politiques en place, l’Afrique sera en mesure d’augmenter sa production, de transformer sa production de cajou et de promouvoir correctement les nombreux avantages de la noix de cajou pour la santé afin d’augmenter la consommation et d’investir dans la recherche pertinente pour une croissance durable du cajou dans les pays individuels et le continent en général. Ainsi, l’industrie du cajou sera mieux positionnée pour contribuer au développement des pays producteurs de cajou en créant plus d’emplois, en générant plus de revenus et en réduisant la pauvreté.

L’agenda 2030 du cajou

Dans le cadre de ses recommandations, Chief Olusegun Obasanjo, Grand Commandant de la République Fédérale a proposé l’agenda 2030 pour le développement du cajou, appelant toutes les parties prenantes de l’industrie africaine du cajou à travailler pour atteindre une croissance significative dans tous les domaines du cajou d’ici 2030. Dans le cas du Nigeria, il s’agit de doubler la production actuelle, de transformer localement au moins la totalité de sa production, de doubler la consommation locale de cajou et de doubler la création d’emplois dans le secteur d’ici 2030.

Selon M. Faseru, l’ACA, en tant qu’alliance de l’industrie, s’est engagée à respecter ce programme et réunira toutes les parties prenantes pour travailler à sa réalisation.

Si cet agenda peut paraître trop ambitieux pour certains, il constitue un pas dans la bonne direction. L’industrie africaine du cajou a besoin d’une cible et d’un objectif clairs et collectifs, et c’est ce que présente cet agenda. Il appartient aux différents partenaires de développement, aux institutions publiques et privées, et aux autres parties prenantes de l’industrie de le faire fonctionner.

Par Isaac Piyuori