Les révélations étonnantes de Cristiano Ronaldo sur son avenir

Présent à la Dubaï Sports Conference, Cristiano Ronaldo s’est confié sur son avenir. Le Portugais a fait des révélations notamment sur sa retraite future et son envie de jouer dans un film à Hollywood.

À presque 35 ans, Cristiano Ronaldo continue d’étonner avec des performances incroyables comme sa tête à une hauteur de 2m56 lors d’une rencontre face à la Sampdoria, en Serie A. CR7 est une machine de guerre, comme le prouve sa motivation constante même durant ces fêtes de fin d’année. Le numéro 7 s’entretient avec un programme spécifique à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le joueur de la Juventus a d’ailleurs croisé le numéro 2 mondial de tennis, Novak Djokovic, à la salle de sport.

Lors d’une conférence, l’ex-joueur du Real Madrid a déclaré ne pas vouloir se fixer de limite ou un âge pour prendre sa retraite: “Au moment où mon corps ne répond plus correctement sur le terrain, alors ce sera le moment de partir. Mon succès dans mon domaine est le résultat d’un travail acharné et d’un mode de vie. Je travaille continuellement pour améliorer mes capacités mentales et physiques. Je connais mon corps à 100%, et je maintiens toujours un régime qui m’apporte le physique qui me rend différent. Tout le monde connaît mon mode de vie et 30% de ma vie est consacrée au football. Le maintien de mon niveau de réussite au cours des 15 dernières années est principalement lié à ma persévérance pour être le meilleur.”

Au moment d’évoquer son futur, Ronaldo a dit qu’il ne voulait pas forcément entraîner. Le meilleur buteur de l’Histoire de la Ligue des champions assure vouloir réaliser ses rêves. “J’aspire à poursuivre des études après ma carrière. Je veux rattraper le temps que j’ai été contraint d’abandonner à l’école”, a-t-il indiqué, avant d’exprimer une envie étonnante: “Je cherche à relever des défis, participer à un film à Hollywood, par exemple”. Après les Ballons d’Or, des Oscars pour CR7?

Source : 7sur7