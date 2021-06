Les sages conseils de ‘’Grenade’’ après sa sortie de prison

Depuis leur sortie de prison, à la suite d’une grâce présidentielle dont ils ont bénéficié, Boubacar Diallo alias” Grenade” et Mamady Condé alias Madic100 frontières passent à tour de rôle sur les ondes des radios et sur les plateaux de télévision du pays pour parler de leur mésaventure en prison et de leur vie après la prison. Hier jeudi 23 juin 2021, au cours de l’émission “Les Grandes Gueules’’ d’Espace FM, ” Grenade” a répondu à plusieurs questions des chroniqueurs.

À l’entame, Boubacar Diallo alias” Grenade”, interrogé sur la perception qu’il a aujourd’hui des cadres de l’UFDG, a réitéré qu’il s’est senti abandonné et que pour le moment, les liens qu’il a avec ce parti, plus particulièrement avec son président, ne sont plus comme avant.

« Avant, j’étais comme un militant engagé pour ce qu’il cherchait. Et comme j’ai compris que la politique est comme un jeu de dames, j’ai préféré me barrer. Je n’ai jamais été un pion de l’UFDG, je n’ai jamais signé un contrat avec un cadre de l’UFDG pour faire n’importe quoi ou pour agir au moment des évènements politiques. Je me suis senti abandonné par eux, par des personnes qui devaient me soutenir jour et nuit. Aujourd’hui, je suis chez ici pour deux choses. La première, c’est de remercier encore le président de la République et la deuxième chose c’est de plaider au nom de mes codétenus politiques ou de droit commun. Le reste, j’enterre. Je vous donne un exemple frappant. Si vous vous retrouvez en prison à cause d’Espace FM, vous appelez Lamine Guirassy pour lui demander un service de 30, 40 ou 50 mille, il vous dit que vous le harcelez et que vos messages, vos appels et autres le dérangent, qu’est-ce que vous allez faire ? Alors, moi j’ai changé de stratégie pour ça. Avec plusieurs personnes. Et j’utiliserai cela comme des contre-attaques, puisque j’avais des blocs-notes où j’écrivais. Quand je demandais service et que tu me répondes bien ou mal, j’écrivais. Et un jour viendra, les gens verront cela. C’est pour vous dire que je ne ferai plus les choses qui vont perturber ma mémoire. »

L’ancien locataire de la maison centrale dira que la prison a été une grande université pour lui.

«J’ai réussi à avoir des leçons dans la vie. Il y a trois (3) écoles dans le monde : l’école de la vie, l’école pour la vie et l’école dans la vie. Et la prison et l’aventure, c’est l’école dans la vie.»

Poursuivant les débats, l’ancien militant de l’UFDG affirme que s’il était au sein du parti, c’était par conviction et pour défendre l’intérêt de sa nation.

« Moi lorsque j’étais à l’UFDG, j’étais là-bas avec une conviction bien déterminée. Il n’y a pas un cadre de l’UFDG qui peut dire que j’ai signé un contrat avec “Grenade” ou que j’ai donné telle ou telle somme à “Grenade” pour faire telle ou telle chose au moment des évènements politiques. J’étais un jeune qui avait choisi de défendre l’intérêt de ma nouvelle génération et de ma nation. Je cherchais à mettre mes pieds dans un parti politique influent. Et même si c’était un autre parti politique, à part l’UFDG, qui était à la tête en ce moment, qui avait la force comme l’UFDG, c’est là-bas que j’allais me retrouver. Mais le Bon Dieu m’a fait comprendre une seule chose, Dieu ne fait rien pour rien. Aucun homme ne choisit le mal pour le mal. Le mal vient quand l’homme se trompe au sujet du bien. »

Il est souvent difficile de tourner la page et de passer à autre chose mais “Grenade” après plusieurs années d’incarcération décide pour le moment de tourner dos à la politique. « J’ai décidé deux choses dans ma vie après la prison : la prise de conscience et suivre le conseil de mes parents. Je n’ai jamais été approché par les gens du pouvoir. Jamais. Vous savez, dans la politique, les adversaires s’accusent souvent. Alors, moi, Dieu m’a fait comprendre une seule chose, ma douleur n’a pas été pour moi un crime, c’est une douleur de faire une prise de conscience. Si j’avais approché ces gens-là, je n’allais pas être en prison. J’allais accepter de collaborer avec eux avant d’aller en prison. »

Même s’il dit qu’il a beaucoup souffert en prison, ‘’Grenade’’ dit que ces tortures l’ont rendu très fort. «J’ai vécu des moments extrêmement difficiles. Mais cette douleur m’a rendu plus fort et très intelligent… » Boubacar Diallo, ancien militant engagé au sein de l’UFDG, décide désormais de repartir vers son métier (Informatique) et de faire comprendre à ses camarades aussi que la politique, c’est deux choses : diviser pour régner et se battre pour ses intérêts.

Christine Finda Kamano