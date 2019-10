Les services du FMI et la Guinée ont atteint un accord au niveau des services sur la 4è revue de l’accord FEC (communiqué)

Un accord au niveau des services du FMI a été atteint sur la quatrième revue du programme de politiques économiques et de reformes appuyé par une Facilité Élargie de Crédit de trois ans.

Mobiliser des recettes fiscales additionnelles et réduire graduellement les subventions à l’électricité est nécessaire pour créer l’espace budgétaire pour accroître les investissements publics a soutien de la croissance.

Augmenter les dépenses publiques dans les filets de protection sociale est fondamental pour réduire la pauvreté, protéger les plus vulnérables et promouvoir l’inclusion.

À la suite des discussions entre les autorités guinéennes et les services du FMI à Conakry du 1er au 12 octobre, 2019 et à Washington lors des Assemblées annuelles 2019 du FMI, un accord au niveau des services du FMI a été atteint sur la quatrième revue du programme de politiques économiques et de reformes appuyé par une Facilité Élargie de Crédit (FEC) de trois ans. Sous réserve de l’approbation de la direction du FMI, l’accord devrait être soumis au Conseil d’administration du FMI en décembre 2019.

A l’issue des discussions, Mme Albertin, chef de mission du FMI pour la Guinée, a fait la déclaration ci-après:

« Les autorités guinéennes et les services du FMI ont atteint un accord un niveau des services du FMI sur la quatrième revue du programme de réformes et de politiques économiques appuyé par un accord FEC de trois ans. L’accord FEC vise à favoriser une croissance forte et partagée et à réduire la pauvreté tout en préservant la stabilité macroéconomique. La performance par rapport aux objectifs à fin juin 2019 du programme appuyé par la FEC était satisfaisante, et les reformes appuyées par le programme progressent.

« La croissance réelle était à 6% en 2018 et la forte performance économique devrait se poursuivre en 2019, soutenue par activité dynamique dans le secteur minier. L’inflation globale a ralenti à 9,4% en août 2019. Le solde budgétaire de base a enregistré un surplus de 1,2% du PIB à fin juin. Les réserves internationales brutes se sont renforcées pour atteindre 3,7 mois de couverture des importations.

« Mobiliser des recettes fiscales supplémentaires et réduire graduellement les subventions à l’électricité sont déterminants pour la création de l’espace budgétaire pour accroître les investissements publics à soutien de la croissance. Parallèlement, renforcer la gestion des investissements publics permettra d’assurer un meilleur rendement des investissements et de promouvoir la transparence et l’efficacité. Augmenter les dépenses publiques dans les filets de protection sociale est fondamental pour réduire la pauvreté, protéger les plus vulnérables et promouvoir l’inclusion. Une stratégie prudente d’endettement permettra de préserver la viabilité de la dette.

« Poursuivre la constitution des marges de manœuvre extérieurs renforcera la résilience de la Guinée face aux chocs. La poursuite de l’assouplissement du taux de change facilitera l’accumulation de réserves. A cette fin, la concurrence sur le marché des changes a été renforcée et une stratégie d’intervention de la banque centrale fondée sur des règles est en train d’être finalisée.

« Maintenir une politique monétaire prudente sera important pour modérer l’inflation. Continuer à limiter les prêts de la banque centrale à l’État sera essentiel à la maîtrise des tensions inflationnistes. Une gestion plus active de la liquidité aidera à l’atteinte des objectifs monétaires.

« Poursuivre la mise en œuvre des réformes visant à améliorer la gouvernance et le climat des affaires est essentiel au développement du secteur privé et à une croissance partagée. Continuer à renforcer le dispositif de lutte contre la corruption et le cadre de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est important.»

