Les six finalistes du Prix Orange du Livre en Afrique 2021 dévoilés !

Lancé en 2019 avec le soutien de l’Institut français, le Prix Orange du Livre en Afrique récompense un roman écrit en français par un écrivain africain, publié par une maison d’édition africaine.

Le comité de délibération a désigné les 6 romans finalistes parmi les 74 livres en lice pour cette troisième édition du Prix.

Les livres finalistes choisis par des lecteurs africains

Pour sélectionner les meilleurs livres parmi les 74 ouvrages présentés par 44 éditeurs issus de 16 pays d’Afrique, 5 comités de lecture se sont mobilisés en Guinée, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Mali et en Tunisie. Constitués de lecteurs passionnés, ces comités rassemblent des professionnels – critiques littéraires, universitaires, libraires… – mais aussi des grands lecteurs salariés du groupe Orange dans ces pays.

Les six finalistes du Prix Orange du Livre en Afrique 2021 sont :

Ahmed GASMIA, Les peuples du ciel, éditions Frantz Fanon, Algérie

Ibrahima HANE, L’écume du temps, éditions L’Harmattan Sénégal

Monique ILBOUDO, Carrefour des Veuves, éditions Les lettres Mouchetées, Congo

Davina ITTOO, Misère, éditions L’Atelier des nomades, Maurice

Sami MOKKADEM, Le secret des Barcides, éditions Pop Libris, Tunisie

Loubna SERRAJ, Pourvu qu’il soit de bonne humeur, éd La Croisée des Chemins, Maroc

Le détail des biographies et la présentation des livres se trouvent en annexe et sur le site lecteurs.com, en cliquant ici.

Le lauréat sera désigné par un jury international en juin 2021

Les 6 livres finalistes sont désormais entre les mains d’un jury international présidé par Véronique Tadjo et composé de personnalités du monde littéraire : Yvan Amar (journaliste RFI, France), Kidi Bebey (journaliste, éditrice et auteure, France), Yahia Belaskri (écrivain et journaliste, Algérie), Eugène Ebodé (écrivain, Cameroun), Youssouf Amine Elalamy (auteur, lauréat 2020, Maroc), Valérie Marin La Meslée (journaliste Le Point, France), Nicolas Michel (journaliste Jeune Afrique, France), Gabriel Mwènè Okoundji (psychologue et poète, Congo) et Mariama Ndoye (auteure, Sénégal).

Ce jury désignera le lauréat du 3e Prix Orange du Livre en Afrique. Le prix sera remis fin juin à Tunis.

Le lauréat recevra une dotation de 10 000 euros et bénéficiera d’une campagne de promotion de son ouvrage. Les éditeurs des livres finalistes bénéficieront quant à eux de rencontres professionnelles élaborées en fonction de leurs besoins exprimés.

Le Prix Orange du Livre en Afrique s’inscrit dans le cadre des engagements de la Fondation Orange en Afrique visant à accompagner les pays dans leur développement, notamment sur le plan culturel.