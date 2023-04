Les tiraillements s’aggravent autour des funérailles de l’ex-Première dame

Dans message vu par lindependant.org dans la soirée de ce lundi 10 avril 2023, l’ex président Alpha Condé a demandé à ses soutiens à Paris d’empêcher “l’extorsion” du corps de sa défunte femme, feu Hadja Djèné Kaba, de l’hôpital américain de Paris, au moment où des informations circulent autour des manœuvres attribuées à l’ambassade de Guinée en France, indique un message attribué au président déchu le 5 septembre.

L’ambassade de Guinée en France n’a pas confirmé ces informations, mais une de nos sources a indiqué le climat délétère qui règne autour du rapatriement du corps d’Hadja Djèné.

Le message vu par lindependant.org soutient que les services d’un avocat aurait été sollicités pour « empêcher » que l’ex président « rende hommage à sa femme en Turquie ».

« Le Professeur Président Alpha Condé demande à l’ensemble des militants, soutiens et sympathisants de se préparer massivement pour empêcher l’extorsion du corps de la défunte par les services de cet avocat qui pourrait tenter sa sale besogne dès demain à l’hôpital américain de Paris, ignorant les mises en garde de son mari et tous les principes de l’Islam qui disent clairement que le corps de la défunte appartient au mari », affirme ledit message.

Dans un communiqué diffusé quelques heures après le décès de l’ex Première dame, le samedi 8 avril 2023, le président de la transition guinéenne a émis ses condoléances « au peuple de Guinée, aux familles Kaba, Condé et alliées (sic!) », sans mentionner une seule fois le nom d’Alpha Condé.

L’ex chef de l’Etat a, dans la foulée, adressé un message clair à l’ambassadeur de Guinée en France lui demandant « de ne mêler en aucun cas les autorités de Guinée aux funérailles » de son épouse.

Plusieurs ex opposants, parmi les plus radicaux au régime déchu de Condé dont Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, ont déjà adressé directement des condoléances à l’ex président.

Selon nos sources, Alpha Condé a donné des instructions pour que le corps de sa femme transite par la Turquie avant de regagner Bamako pour être directement conduit à Kankan pour les obsèques.

Source : L’Indépendant