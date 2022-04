Les travailleurs du CTE à bout de souffle : « les autres ont été payés, si on n’a pas notre argent, l’administrateur ne bouge pas »￼

En prélude au gel des comptes de l’ANSS, il y a trois mois de cela, les travailleurs du Centre de Traitement Épidémiologique (CTE) de Gbessia n’ont jusqu’à ce jeudi 7 avril pas perçu leur salaire au compte des trois derniers mois.

Contrairement à ce qui a été annoncé, il y a quelques jours de cela par le responsable de la communication indiquant que les autres centres ont reçu leur argent, chose qui révolte ces travailleurs. « Depuis maintenant 3 mois, nous n’avons pas perçu notre salaire. Nous avons rencontré le DG pour voir s’il pouvait changer quelque chose mais il nous a dit que le dossier est au niveau du ministère des finances avec les inspecteurs. Patients, il a fallu des semaines pour qu’ils apprennent que les autres centres ont reçu leur dû, chose qui a fait déborder le vase », nous explique-t-il, au nom des travailleurs.

« Ceux du centre de Kenien ont été payés, pourquoi pas nous, après trois (3) mois d’attente pendant que nous enregistrons plus de cas de traités et que nous sommes tout le temps actifs. Nous avons les foyers et des familles à nourrir », a-t-il ajouté.

Comme solution, ces travailleurs du CTE de Matoto envisagent de prendre en otage l’administrateur général, Mr Condé, qui, jusque-là n’est pas situé sur la date de la paye. « On est là aujourd’hui, l’administrateur ne va nulle part, il va nous dire le pourquoi du non paiement au centre de traitement épidémiologique de gbessia », a menacé Moussa Condé, porte-parole des grévistes.

Interrogé, l’administrateur ne nie pas les faits et passe par les plaidoyers pour calmer cette foule de travailleurs. « Ils sont dans leur plein droit de venir réclamer leur droit à la paye, vu que certains sites ont été payés. Vous savez que c’est le plus grand centre de traitement dans la riposte. Donc, le dossier se trouve au niveau de l’inspecteur général des finances qui devait être clos pour ne pas omettre certains. Hier, j’ai été rassuré que les dossiers ont été ficelés au niveau de l’ANSS et les dossiers sont à la finance. Dans un bref délai, les dossiers seront clos », a rassuré l’administrateur.

Pour terminer, l’administrateur du CTE de Gbessia a interpellé les grévistes en ces termes: « tout ce que je peux dire, c’est de se calmer, garder patience. Nous sommes en train de nous battre sachant que les problèmes sont énormes. Je sais que ça va réagir, riposter, c’est normal mais dans quelques jours, tout va rentrer dans l’ordre » a plaidé Dr Mohamed Condé.

Au moment où nous quittions les lieux, les travailleurs clamaient encore une grève continue, chose que l’administrateur essaye de résoudre à travers le dialogue.

Mariame Mayi Cissé